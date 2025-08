Roba da Infantino… con un ‘colpo’ a Nixon e la raffica della Gatta Mammona

Quando si ha buona memoria e, soprattutto, rispetto per la storia dei luoghi e di quanti si sono impegnati per valorizzare radici, simboli e testimonianze come Antonio Infantino da Tricarico, e allora si tirano fuori ”inediti” che ne ricordano folli gesti e creazioni che hanno lasciato il segnp. Emilio Salierno che ne ha narrato, in diverse occasioni, gesta e produzioni, ha tirato fuori una intervista pubblicata 25 anni fa ( come passa il tempo!) su ”La Gazzetta del Mezzogiorno dal titolo ” Volevo uccidere Nixon”. Tutto vero…ma da quell’agguato pensato, e rimasto tale, venne fuori un successo con i ritmi de ” La Gatta mammona”. Tutto vero come le sette vite che Antonio ci ha lasciato, per quanti ancora hanno voglia di ascoltarlo. Lo faranno i giovani di Tricarico con un festival https://giornalemio.it/eventi/tricarico-il-12-e-13-agosto-1a-edizione-del-festival-antonio-infantino/ che comincerà a ridosso di ferragosto.



ROBA DA INFANTINO…

Il 26 agosto del 2000 il primo incontro con Antonio Infantino. Tre ore con lui e la testa fumante.

Aveva 56 anni, un’età già “buona”, come stabilimmo in quella occasione, per sfogliare alcune pagine della sua vita, già molto intensa e complicata.

Eravamo nello spazio esterno della casa del padre, Giuseppe, a Tricarico, sulla collinetta appena sopra la via Appia, un luogo simbolo della storia di Antonio e dei suoi musicanti. Poi l’articolo che titolai: “Volevo uccidere Nixon”.

Due giorni prima il suo concerto nel bosco di Fonti, in una quieta notte d’estate che lui riuscì a rendere incandescente con le sue diavolerie.

Si presentò con alcune statuarie e conturbanti ballerine brasiliane in abito da carnevale di Rio, che si muovevano davanti a lui e ai suoi occhialini azzurri. Un richiamo alla terra carioca, come annunciò presentando le Oba Oba piumate, per ribadire il legame con quel Paese dove aveva fatto l’architetto e realizzato, nel 1978, il disco “La tarantola va in Brasile”, frutto dell’esperienza musicale maturata in Sud America. Sul palco c’era persino un falso prete che saltellava e benediceva, agitandosi come un matto.

Nelle ore successive al concerto di Fonti, Infantino sparì e la leggenda popolare riferì di averlo visto fare, nella stessa notte, i tre giri di devozione, scalzo, attorno al santuario della Madonna, come vuole la tradizione locale dell’antico culto mariano.



Anni prima, nel 1967, la Ricordi gli aveva pubblicato “Ho la criniera da leone”, il suo primo LP.

Nel 1975 fu la Fonit-Cetra a proporre il 33 giri dal titolo “I Tarantolati, Antonio Infantino e il gruppo di Tricarico”. Proprio quest’anno ricorrono i cinquant’anni dall’uscita, che i giovani del Circolo Infantino si apprestano a celebrare con una serie di iniziative in Basilicata nell’ambito del primo festival dedicato ad Antonio. Un evento che ha anche l’obiettivo di ribadire alcuni punti fermi della storia della banda tarantolata.

Ma torniamo all’incontro sulla collina della via Appia.

Quel posto, e soprattutto ciò che ha rappresentato, è ormai solo un ricordo. Non c’è più Antonio, e nemmeno il padre Vittorio. Non c’è il progetto multiforme che Infantino ha portato in tutto il mondo. Sono cambiate tante cose, certe suggestioni e condivisioni sono alle spalle, e quell’esperienza è decisamente irripetibile per quanto è stata forte e originale e non c’è nessuno, senza il protagonista, che possa riproporla.

Nell’articolo che raccolse il dialogo con il Maestro, riportai ciò che avvenne a Bruxelles, in un grande albergo cittadino.



“Ero alla finestra del mio appartamento, al dodicesimo piano. Vidi trambusto sotto di me, all’entrata dell’Hotel Hilton. Auto, polizia, tanta gente. Arrivava il presidente Richard Nixon e c’era una grande mobilitazione. Anche per la favorevole posizione in cui mi trovavo, l’istinto fu di sparare al presidente degli Stati Uniti d’America. Avessi avuto un fucile forse lo avrei fatto. In fondo, mi chiedevo, la potenza, la super-potenza può non significare nulla, se in pochi attimi puoi non essere più nessuno perché qualcuno ti ammazza.

Dovevo comunque scaricare in qualche modo il raptus. Rientrai nella stanza, mi circondai di tante sedie su cui iniziai a saltellare, passandovi sopra, ora su una, ora sull’altra.

Ripetevo ad alta voce il primo gatto non fu, allora chi fu, il terzo gatto, il terzo gatto non fu, allora chi fu, il quarto gatto, il quarto gatto non fu, allora chi fu, la gatta mammona, la gatta mammona, la gatta mammona…”.

Riprendendo un gioco di strada dei ragazzini lucani, nacque così il brano “La gatta mammona”, definito dalla critica musicale un rap ante litteram.

L’articolo di 25 anni fa, riprodotto e ingrandito, è stato oggi consegnato ai soci che tengono in vita il Maestro e le sue divine follie.



(EMILIO SALIERNO)