Ritratti di matrimoni anche in ”Grande Uniforme”

Giorno solenne anche per chi indossa la divisa e che per il matrimonio resta ”Nei Secoli Fedele” come vuole il motto dell’Arma. Così all’altare o in Municipio in grande uniforme. Uomini e donne come mostra la foto di uno scatto, esposta in questi giorni a Matera, presso le scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi per la mostra ” Ritratti di matrimoni”, organizzata per la convention dell’associazione nazionale fotografi matrimonialisti, da Maurizio Beucci. E il bianco e nero conferisce agli scatti fascino, solennità, davvero da ”ricordare” e da incorniciare. I fotografi, di varie regioni, hanno colto davvero nel segno e il visitatore non ha che da sorridere, contemplare, apprezzare, per pose che colpiscono e non poco per situazioni (un padre con la busta di bibite per un rinfresco da organizzare all’ultimo momento), la sposa che fuma una sigaretta per allentare lo stress, una coppia che si bacia con lo sfondo di una montagna esaltando un amore eterno come la natura dei luoghi, la scelta dei particolari per la scollatura della sposa, il comfort di un’auto americana che fa sognare percorsi lontani o la simbologia del film di Stanley Dowen, del 1954, ”sette spose per sette fratelli” emulata da altrettanti giovani dei giorni nostri vestiti in bianco e rosa. La vie en rose? Auguri. Sognare con uno scatto non costa nulla…magari con un ricordom scattato con una macchina degli albori della fotografia: un ritratto è per sempre.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA

“Ritratti di Matrimoni” una mostra inedita a Matera.

Dal 12 al 16 marzo, nelle scuderie di Palazzo Malvinni

Malvezzi sarà ancora una volta protagonista la fotografia di

matrimonio d’autore.

In occasione della Convention annuale di ANFM, unica Associazione italiana di

fotografi matrimonialisti, Maurizio Beucci, Head of Leica Akademie Italy, ha

curato una mostra interamente dedicata al ritratto nella fotografia di matrimonio,

selezionando 60 immagini che riportano l’attenzione verso una pratica, quella del

ritratto appunto, che contraddistingue il medium fotografico fin dalle sue origini.

Da anni l’associazione crede fortemente nell’idea di “formare” sguardi d’autore

NELL’AMBITO DELLA FOTOGRAFIA DI MATRIMONIO, dando spazio e

visibilità a fotografi che raccontano questo evento con linguaggi molto personali e

che prendono ispirazione da generei fotografici diversi, come il reportage, la moda,

il ritratto.

“Ritratti di Matrimoni è un omaggio all’importanza della fotografia e dei suoi

tempi, fatta da coloro i quali non si arrendono all’idea di essere “soltanto” degli

spettatori narranti, ma sentono ancora che c’è uno spazio e un tempo, nel quale è

possibile celebrare il rito ritraendo le persone, e omaggiare la fotografia usando

quel tempo per scattare un ritratto,” spiega Beucci.

Le fotografie in mostra, stampate da Gicleeart, saranno esposte dal 12 al 16

Marzo alle scuderie di Palazzo Malvinni Malvezzi. Ingresso libero

Per informazioni:





I FOTOGRAFI DELLA MOSTRA

Alessandro Talpo, Alberto Cosenza, Alfredo Nicoli, Andrea Gilberti, Angelica Braccini, Anna Ascari, Claudio Fasci, Cetty Messina, Daniele Marareo, Daniele Torella, Elena Fantini, Elena Onti, Elisabetta Riccio, Erica La Venuta, Fabio Magara, Francesco Trondo, Giancarlo Romana, Gianmarco Vetrano, Giacomo Vesprini, Giandomenico Cosentino, Giovanni Paolone, Giovanni Scirocco, Guglielmo Meucci, Letizia Di Candia, Maria Deborah Lo Castro, Nicola Petrara, Noemi Alessandra, Ornella Biondi, Roberto Ricca, Simona Miglietta, Silvia Roli, Tonia Mura, Thomas Harris, Valentina Isabella Jasparro, Veronica Onofri