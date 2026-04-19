Ritorna Lamascaveje ”La Festa dell’archeologia” tra Altamura e Matera

Con un tema, che lega le città murgiane di Alta Murgia, incentrato sul tema ” Al Limite del Confine” che prevede iniziative di valenza culturale, ambientale e di inclusione. Si comincia il 24 aprile con la presentazione del festival presso la sala consiliare del Comune di Altamura lungo e si va avanti con un pranzo comunitario con la partecipazione di poeti,riflessioni a una rappresentazione teatrale. Il resto è nel programma.



IL PROGRAMMA

PRESCRIZIONI PER L’ANIMA.Torna la Primavera e con essa la IV edizione di LAMASCAVEJE festa dell’archeologia 2026 dedicata, quest’anno, al Limite del Confine.

Magister gubernator Donato Emar Laborante

23/24/25/26 Aprile

1/2/3 maggio

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟒 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞

𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀

Presentazione LAMASCAVEJE

Sala Consiliare Comune di Altamura

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢

📍 DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 – 𝐑𝐈𝐅𝐋𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐎𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀

Suzana Glavaš

Entro i limiti e i confini di un autoesilio: tra esperienza e poesia

Modera: Emma Capurso

📍 DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎

Teatro in Scena

“DISERZIONI 8”

Marco Giannini Caterpillar (poeta performer)

📍 DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟓 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 / 𝟏𝟐:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊

Visita al Villaggio Rupestre San Nicola all’Ofra

con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)

e Gianfranco Lionetti

📍 MATERA

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢

📍 DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎 – 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎

Il Cantico dell’Amore – sui passi di Francesco dalla parola al mistero

di e con Pierfranco Bruni

Modera: Emma Capurso – Suzana Glavaš

📍 DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎

Serena Gatti

NOMADE – per una deriva in versi

📍 DIMORA CAGNAZZI – ALTAMURA

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟔 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞

𝐎𝐫𝐞 𝟗:𝟑𝟎 / 𝟏𝟑:𝟎𝟎 – 𝐄𝐒𝐂𝐔𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐀𝐑𝐊

HUMILITATE – Circumnavigazione Murgia Catena da Masseria Jesce

con Francesco Calderoni (Guida Ambientale)

e Gianfranco Lionetti

📍 MASSERIA JESCE – ALTAMURA

𝐎𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟑𝟎 – 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚 𝐬𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢

📍 MASSERIA JESCE – ALTAMURA

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 – 𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎

Guido Celli

LE VIE DELL’ERRARE

edizioni Terre Blu

📍 CINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MATERA

𝐎𝐫𝐞 𝟐𝟏:𝟎𝟎 – 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀

Prima proiezione nazionale

LA ZATTERA DI PIETRA 2 – tra archeologia poesia canto arte. film di Alessandro Scillitani<img

📍 CINE TEATRO GERARDO GUERRIERI – MT

