Risorse Pnrr a Irsina per la chiesa di San Francesco

Campane a festa, come si suol dire, per la chiesa di San Francesco a Irsina ( Matera), destinataria di un intervento legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza e di risorse per 1.850.000,00. E l’intesa sottoscritta a Matera in Prefettura tra il rappresentante del Governo, Sante Copponi, con il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Campania, Basilicata, Molise e Puglia e la Soprintendenza apre al tavolo tecnico e al cantiere, per gli interventi di consolidamento e di quanto occorrerà per riportare la chiesa all’antico splendore. Soddisfatto il sindaco di Irsina, Nicola Morea, che ha affidato a un post gli auspici della comunità locale e al ritorno alla luce- con altro capitolo di spesa- del ciclo di affreschi di scuola giottesca. Attendiamo taglio del nastro per l’avvio dei lavori.



LA NOTA DELLA PREFETTURA

COMUNICATO STAMPA

Nell’odierna mattinata in Prefettura è stato sottoscritto tra il Prefetto di Matera, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ed il Soprintendente Archeologico Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata il Protocollo d’Intesa per l’intervento PNRR sulla Chiesa di San Francesco d’Assisi in Irsina, amministrata dal Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto (FEC).

Il Provveditorato indicherà la figura del RUP dell’intervento e in Prefettura sarà costituito un Tavolo tecnico permanente volto all’esame delle procedure istruttorie, consultive e deliberative finalizzate a conseguire il compimento dell’intero processo di attivazione degli interventi, nel rispetto della stringente tempistica imposta dalla fonte di finanziamento.

Oltre ai soggetti firmatari, saranno invitati a partecipare al Tavolo tecnico tutti gli Enti competenti all’espressione di pareri, nulla-osta, concessioni.



IL POST DEL SINDACO MOREA

SIGLATO PROTOCOLLO DI INTESA PER L’INTERVENTO SU SAN FRANCESCO (€ 1.850.000).Questa mattina, in Prefettura, per la sottoscrizione, insieme al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche ed alla Soprintendenza, del Protocollo di Intesa per l’intervento sulla Chiesa di San Francesco (finanziato per € 1.850.000).Abbiamo anche istituito formalmente il tavolo tecnico permanente per l’attuazione dell’intervento.Ringrazio il Prefetto Copponi per l’azione incisiva e determinata, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata apre alla fase operativa per mettere a punto tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, per provvedere a consolidamento e ad altri interventi per il recupero dell’antico edificio di culto. Soddisfatto anche il sindaco Nicola Morea, che in un post ha parlato di un altro gioiello del nostro centro storico da riportare alla luce, insieme agli affreschi della cripta, beneficiari di un capitolo di spesa aggiuntivo per il restauro.



LA CHIESA DI SAN FRANCESCO DAL SITO WEB DELLA DIOCESI

La chiesa di San Francesco d’Assisi in Irsina è ubicata in largo Plebiscito, nella zona antica del paese. Una leggenda locale vuole che la Chiesa di San Francesco sia stata in origine un castello normanno donato da Federico II in persona al santo, di passaggio in questi luoghi al tempo del suo viaggio in Terra Santa. Naturalmente non risultano notizie documentate in merito, tuttavia la presenza dei Frati Francescani a Irsina risale già ai primi del XIV sec., come attestato da alcuni manoscritti storici.

L’attuale chiesa e l’annesso complesso conventuale furono edificati intorno al 1531 dai Frati Conventuali, dietro autorizzazione di Clemente VII. La chiesa, ricostruita intorno al 1717, oggi conserva importanti opere di pregiata fattura artistica, oltre al magnifico ciclo di affreschi di scuola giottesca custoditi nella cripta trecentesca. Con impianto architettonico ad una navata e cappelle laterali, viene restaurata a più riprese a partire dal XVI secolo fino ad assumere l’attuale faccia barocca nel XVIII secolo.

La chiesa conserva un Crocifisso ligneo della seconda metà del XVII secolo, posto a ridosso dell’altare sinistro, e una scultura seicentesca raffigurante San Vito. La sua cripta è decorata da affreschi di scuola umbro-senese, del XIV secolo, raffiguranti il Redentore, l’Incoronazione, l’Annunciazione, la Crocifissione e la Resurrezione. Dodici medaglioni intrecciati all’infinito, sinonimo di eternità, scorrono lungo ciascuna delle pareti maggiori della cappella, laddove la volta a botte inizia ad incurvarsi. Nel centro della volta stessa sovrasta il Pantocrator: l’Onnipotente, circondato dai quattro evangelisti con le sembianze dell’uomo alato con la bibbia, del leone e del toro alati, e dell’aquila. Al centro dell’affresco murale, sul pilastro della parete orientale, più integra delle altre, appare la scena anche più drammatica del ciclo: la Crocifissione. Ai lati: San Francesco e Santa Chiara. Al lato destro del Crocifisso, nella nicchia cieca, ecco la Presentazione al Tempio di Gerusalemme, mentre sotto la finestra si riconosce, seppur a fatica perché molto rovinata, l’Ultima Cena. A sinistra della scena ci sono Gesù e San Giovanni che piange sulle sue spalle, mentre Giuda, inginocchiato, dà le spalle a chi osserva. Sulla parete settentrionale si può ammirare il Transito della Madonna (Dormitio Virginis) in abito blu, distesa su un catafalco e circondata da una folta schiera di angeli e apostoli che assistono, piangendo, al suo trapasso.