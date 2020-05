Salvare capra e cavoli: concerti, posti di lavoro e non interrompere una tradizione che è tanta parte della offerta turistico culturale del BelPaese. E la proposta che viene dalla direzione dell’Orchestra Ico della Magna Grecia, che in questi anni si è distinta per produzioni di qualità e per aver dato lavoro a tanti giovani musicisti di Puglia e Basilicata, va esaminata e accolta con attenzione dal Ministro per i Beni culturali Dario Franceschini dal quale in tanti- e lo abbiamo sentito negli interventi di musicisti,produttori, attori e artisti- si attendono risposte. Due concerti con un numero ridotto di spettatori, da dimensionare se si tratta al chiuso o all’aperto, in modo da tenere dentro costi e programmare quanto è possibile. Bene è un punto di partenza. Quanto al digitale o agli spettacoli da vedere a domanda sono una opportunità, ma dopo due mesi abbondanti di coercizione domestica, lasciamo perdere l’edulcorato anglicismo lock down, è bene non esagerare. Rispetto doveroso della sicurezza ma la gente ha bisogno di socializzare di guardarsi negli occhi, anche dietro a una mascherina, e di cogliere appieno l’atmosfera di un concerto dal vivo. Molto dipenderà dai luoghi, dagli orari e dalle formule. Piccolo è bello e funzionale se occorre. Ma occorre far presto. In queste settimane abbiamo visionato e a volte recensito dei vito originali e dai protagonisti è venuta fuori la richiesta di potersi esibire davanti al pubblico. La Basilicata, con tutti i limiti di uno slogan da riempire e di corto respiro legato al termine ”prossimità”, farà la sua parte. Soffrono gli artisti, i titolari di attività, locali e il pubblico. Serve un concerto di idee e proposte credibili, non roboanti, per ricominciare. C’è chi pensa al cinema, alle esperienze all’aperto di importazione americana, dai costi e dalle fortune alterne per un investimento a termine come già capitato 10 anni fa sulla costa metapontina. Altri all’intervento sul Teatro Duni, con un nodo dei costi di gestione non di poco conto. Altri sui carrozzoni come le Fondazioni…Cambiamo musica. E’ meglio.

Primo Maggio, l’ICO e il futuro

«La musica sta cambiando»

Interventi di Patrizia Minardi, responsabile dell’Ufficio Sistemi culturali della Regione Basilicata, e Luigi Piovano, direttore principale dell’Orchestra Magna Grecia. Moderatore, il maestro Piero Romano. Seimila i lavoratori legati al Sistema turistico lucano. Individuare nuovi siti e allestire formazioni con pochi elementi. Raddoppiare i concerti, dimezzare le file.



Primo Maggio per celebrare i lavoratori e incontrare in videoconferenza la responsabile dell’Ufficio Sistemi culturali e per la Cooperazione internazionale della Regione Basilicata, Patrizia Minardi, e il Direttore principale dell’Orchestra Magna Grecia, Luigi Piovano. Moderatore di un incontro “affollato” di musicisti e personale dell’ICO, il direttore artistico, il maestro Piero Romano. In coda all’incontro, la visione del video celebrativo della Festa dei lavoratori realizzato con la partecipazione di numerosi musicisti dell’Orchestra. Momenti di grande emozione, con una presentazione serrata e un montaggio agile. Prendendo per il verso giusto un momento storico, gravemente provato dalla diffusione del Covid-19, il periodo di quarantena sta servendo a conoscere ancora più da vicino, ironia della sorte, ciascun elemento della “squadra”. Nelle diverse riunioni il confronto ha consentito di mettere in campo nuove idee e scoprire fra direttori, musicisti, tecnici e personale, altre qualità fondamentali nella progettazione della ripartenza.



TORNARE AL SERENO

Riappropriarsi della serenità e rivolgere il pensiero a una stagione multimediale. «Non ci si può fermare – ha dichiarato la responsabile dell’Ufficio Sistemi culturali, Patrizia Minardi – dobbiamo lavorare a una lenta, ma progressiva ripresa delle attività sottoponendo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali soluzioni alternative; programmare una ripresa passando dai concerti “sold out”, cui abbiamo assistito prima del coronavirus, ad ascoltare musica con formazioni di pochi elementi, non è cosa semplice: per dirla tutta, è un altro tipo di emozione, ma oggi rappresenta un passaggio obbligato». Massima attenzione rivolta allo stato occupazionale in Basilicata. «Seimila sono i lavoratori legati al Sistema turistico lucano – ha concluso la dott.ssa Patrizia Minardi – in questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci con rappresentanti del settore su un tema così delicato, riscoprendo quanto sia importante il dialogo, condividendo insieme la bellezza di cercarsi sulla piattaforma; dobbiamo riappropriarci della serenità, riflettere su quanto sarà importante tornare a teatro, sorridere alla persona seduta accanto alla nostra poltrona e pensare a una prossima stagione con modalità multimediali».

DUE CONCERTI AL PREZZO DI UNO…

Covid-19, problemi nella Capitale, il punto di vista del direttore principale dell’ICO Magna Grecia, Luigi Piovano. «Mentre a Roma hanno chiuso il Parco della musica – ha segnalato il maestro – la nostra attenzione è rivolta a una ripresa che tenga conto di quanto dovrà essere importante organizzare l’ingresso alle sale che normalmente ospitano i concerti: la musica è cambiata, il pubblico fino a ieri si recava ad un concerto per rilassarsi e non sottoporsi a code lunghe ed estenuanti: bisogna pianificare la ripartenza pensando che una volta finita l’emergenza, ci auguriamo prima possibile, ci troveremo davanti un pubblico nuovo, desideroso di appropriarsi di antiche emozioni: una soluzione, due concerti invece di uno solo, raddoppiare l’impegno artistico, per dimezzare file e accontentare il pubblico». Musica italiana e posti di lavoro. «Non abbiamo solo Case automobilistiche o di alta moda, anche la musica deve salvaguardare posti di lavoro senza dimenticare che il brand italiano di maggior valore e il più esportato all’estero si chiama Verdi, Puccini, Rossini, Bellini: il Governo faccia una profonda riflessione su questo tema».



RIAVVICINARE IL PUBBLICO ALLA MUSICA

«L’impegno dell’ICO Magna Grecia – ha concluso il maestro Piero Romano, direttore artistico – è quello di produrre e far circuitare un concerto con lo scopo di animare e arricchire le offerte culturali di altri territori; il Covid-19 ha impresso una brusca frenata all’intero settore, ora è necessario pensare a un futuro immediato rivolgendo massima attenzione a siti ridimensionati, che saranno fondamentali nel riavvicinarci al pubblico; stiamo correndo il rischio di andare incontro al paradosso: contenere i costi di uno spettacolo impegnando sei elementi, ma dovendo esibirci con un contorno di dieci persone fra steward, medici ed esperti di varia natura».

Infine, due interventi. «Come Orchestra ci stiamo attivando – la segnalazione di Luigi D’Urso – con il progetto “Pubblico 2.0”, per incontrare mediante whatsapp i nostri abbonati per eseguire, a richiesta, temi dal vivo». «Firmato l’accordo per una Orchestra giovanile all’interno dell’ICO Magna Grecia – ha detto Miriam Bisceglie – dobbiamo incoraggiare un’attività che può rappresentare il nostro futuro».