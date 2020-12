L’attività dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere (ANILS) rinnova la sua presenza in Basilicata con l’elezione delle cariche per il nuovo direttivo e per la presidenza del triennio 2020/2023. A seguito dell’assemblea dei soci online indetta sabato 12 dicembre 2020, è risultata eletta la professoressa Matilde Misseri, già presidente ANILS Basilicata nel triennio precedente ed ora riconfermata. Anche il direttivo neo eletto vanta di risorse di spicco, appartenenti ai diversi settori della scuola di Basilicata: la dott.ssa Debora Infante, i professori: Sabia Valentina, Salvia Serena, Corbo Antonio e Bianco Laura. Nominati anche la Vicepresidente Ione Garramone, la Segretaria di Sezione Serena Tortoriello, e i referenti linguistici territoriali responsabili: per la lingua francese i professori Luisa Vivolo e Giuseppe Martoccia, per la lingua spagnola la dott.ssa Valentina Barile, per la lingua tedesca la prof.ssa Antonietta Tammone, per la lingua latina la prof.ssa Antonia Camardese, per la lingua cinese la dott.ssa Miriana Piccirillo, lingua italiana per stranieri la prof.ssa Valentina Sabia. Docenti e dirigenti uniti nel comune intento di creare momenti di formazione e sviluppo professionale per docenti e studenti di Basilicata che studino e lavorino con le lingue straniere. Tra i fini dell’ANILS c’è infatti incrementare e migliorare l’insegnamento delle Lingue moderne nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado e nelle Facoltà Universitarie, diffondere lo studio e la conoscenza delle Lingue moderne in Italia senza preclusioni e nel pieno rispetto del plurilinguismo. L’ANILS inoltra mira a studiare, in una visione globale delle problematiche della scuola, gli aspetti connessi con la professione di insegnante di Lingue straniere, nonché a promuovere la costituzione di cattedre di Lingue straniere, potenziando, nello stesso tempo, quelle esistenti ed assicurando il pluralismo linguistico nella prospettiva dell’Unione Europea. L’ANILS è sicuramente una delle associazioni di categoria più antiche, poiché ha mosso i primi passi nel dopoguerra (nata nel 1947, ha tenuto il primo congresso nel 1949), quando le lingue non erano ancora ritenute rilevanti nell’insegnamento come oggi e si è impegnata in battaglie che solo in tempi recenti hanno portato a risultati concreti. Nei primi anni ’70 l’ANILS si batte per l’introduzione della lingua straniera in tutte le classi di tutte le scuole secondarie, di primo e di secondo grado, nonché per la creazione del ruolo dei professori di lingue, prima solo “transitorio”; inoltre inizia la campagna di sensibilizzazione dell’Amministrazione e dell’opinione pubblica alla necessità di introdurre la lingua straniera in tutti i settori della scuola italiana. Grazie all’attività di ANILS Basilicata, nello scorso triennio, si sono promosse iniziative atte a migliorare la preparazione degli insegnanti sia sul piano culturale sia su quello pedagogico e metodologico – didattico, attraverso propri Centri di studio e di ricerca e collaborando con altre Associazioni o Centri di studio presenti sul territorio. ANILS Basilicata ha istituito per tre anni la sessione d’esame a Potenza per il conseguimento della Certificazione di Italiano come Lingua Seconda (CEDILS) in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia, permettendo a molti docenti e neo laureati di certificarsi ed ottenere il titolo di insegnamento. Non ultimo ANILS Basilicata ha proposto mezzi idonei a perfezionare l’insegnamento delle lingue moderne per docenti e neo laureati, con percorsi di Job Shadowing all’estero e con attività di partecipazione attiva nell’insegnamento in college inglesi per brevi periodi. Molteplici, dunque, le attività passate e ricca di eventi sarà la pianificazione futura. Per restare in contatto con l’associazione è possibile consultare il sito www.anils.it o contattare la mail anilsbasilicata@gmail.com. Non resta che augurare un buon lavoro alla presidente eletta professoressa Matilde Misseri ed al suo staff per le attività di formazione in programma.