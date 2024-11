Rimpatriata con le ‘’Rotunniadi’’ già disputate a tavola ….

Ai nastri di partenza in 40 e di tutte le età provenienti da Torino, Milano, Trieste, Roma e dalla vicina Puglia a Matera, dove vive una dinamica pattuglia dei Rotunno. Ed Elena Baldassare con altri parenti, come riporta la foto in bianco e nero, ha fatto gli onori di casa nei giorni scorsi, dove aver descritto fino alla ‘’ settimana generazione’’ – come si diceva un tempo- quanto era accaduto nello spazio di tre secoli nel libro ‘’ Ricorda sempre di chi sei figlio”, https://giornalemio.it/cultura/ricorda-sempre-di-chi-sei-figlio-e-conserverai-la-memoria-di-famiglia/, che sarà presentato venerdì 15 alle 18.15 a Matera presso la sala consiliare della Provincia, l’avvocato Emilio Nicola Buccico autore della prefazione e con Palma Fuccella, che converseranno con l’autrice. Il libro, naturalmente, è già stato consegnato a mano alla parentela in occasione del ponte di Ognissanti, quando è stato possibile organizzare la rimpatriata all’aria aperta e a tavola, naturalmente. A casa Moliterni, alle Matinelle, dove si sono ritrovate zii e cugini per partecipare a quelle che chiamano ‘’Le Rotunniadi’’.



E così- ci racconta Elena- gli oltre quaranta partecipanti, dopo i consueti saluti e gli aggiornamenti di rito , data un’occhiata ai documenti stesi tra gli ulivi e -soprattutto- dopo aver dato fondo a pignate ricolme di pecora stufata, frittata di cipolle, cialledda, latticini pugliesi, prosciutto in crosta e tanto altro, hanno fatto un salto indietro nel tempo…Come? Attraverso letture condivise di alcuni brani del libro. E Ciascuno dando voce all’avo a sé più vicino, in una rimpatriata che ha richiamato oltre ai presenti anche lo spirito degli assenti di cui si racconta nel libro ed a cui il libro è dedicato’’ Ne sentiremo parlare durante la presentazione, tra ricordi, aneddoti e un pizzico di commozione. I ‘’Rotunno’’ stanno già scrivendo altre pagine della loro storia, da leggere alle prossime Rotunniadi e con un brindisi di lunga vita e prosperità. Tocca ai giovani…