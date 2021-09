Dall’albero della Libertà piantato un po’ ovunque nel Regno di Napoli, con la rivoluzione del 1799 e le repressioni che ne seguirono, presero vigore rami frondosi che diedero un segnale di speranza per un rinnovamento della cultura e della società del tempo. E tra questi Nicola Fiorentino, nato a Pomarico, che eccelse negli studi matematici. Tanto da bruciare le tappe per un riconoscimento sul campo di un pensiero illuminista apprezzato e, purtroppo, troncato con la condanna al patibolo. Matera ne approfondirà opera e pensiero con la presentazione del libro ” Lumi, Diritti e democrazia nel Settecento Mediterraneo: Nicola Fiorentino (1755-1799) di Giuseppina D’Antuono dell’Università di Roma ”Tor Vergata’, in programma sabato 2 ottobre alle 10.00 . L’evento è stato promosso dalla Società filosofica italiana e si terrà presso il circolo ”La Scaletta”. Interverranno, oltre all’autrice, Maristella Trombetta dell’Università di Bari e presidente della sezione lucana della Sfi, Marina Formica dell’Università ” Tor Vergata” di Roma e presidente Sisso, Sebastiano Martelli dell’Università di Salerno, Anna Maria Rao dell’Università ”Federico II” di Napoli. Coordinerà i lavori Angelo Raffaele Bianchi, dell’Archivio storiografico Raffaele Giura Longo.

LA COPERTINA DEL LIBRO



UN’OPERA SUL REGNO DI NAPOLI