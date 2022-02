Solitamente ci manda un file audio, un commento su un fatto di cronaca, riflessioni e paradossi su disservizi della Pubblica Amministrazione e battaglie contro un muro di gomma sulle vicende del mancato recupero del rione Casalnuovo, mentre si preferisce baloccarsi con start up, seven up e via declinando. Questa volta Pasquale Di Pede, cantautore materano che, dialetto e vita vissuta della civiltà dei Sassi, se la porta dentro, compreso il ”sangue amaro” per le devastazioni di Murgia Timone, ci ha girato una poesia sulla natia Serra Venerdi scritta di getto. E la cosa, sulla pagina social, ha trovato un accordo di poesia e fotografia con una persona, Lucia Summa, che ambiente e amicizia li porta nel cuore. Se vi va fate girare. Un pizzico di armonia e di riflessioni, in questa fase di ”ipocriti” conflitti internazionali, che contribuiscono a raccogliere fondi per gli investimenti energetici (e non solo) in borsa.



*Serra venerdì*

Dove sono nato un dì

cresciuto lì

non era proprio così.

La mia anima vagava

a piedi nudi e calci nei campi.

Pantaloni rattoppati a scuola.

La maestra a fornirci pane per l’istruzione

e qualche cambio biancheria.

In fila in chiesa a servir messa

e a guadagnare non il paradiso ma il cinema nella rimessa.

Sfuggiti dai Sassi malsani

inseguiti dalla povertà

sempre di casa.

Il sole in casa: l’ospite d’onore.

Mio padre mi prelevava per le orecchie

servivano braccini alla terra amara.

Mia madre mi aspettava con candore

Usciva del fumo dalla finestra

al caldo della minestra

Partivo da solo in collegio

a costruire un futuro meno peggio.

In cattedra anche Ungaretti

e la porta si apriva a Bruno Vespa.

Poi il ritorno con la pronuncia da decifrare

contaminata dai compagni dello stivale.

Con sardi, calabresi abruzzesi a spiar cosce e raccomandarci:

non perdiamoci di vista.

Qualcuno dopo anni l’ho riconosciuto in una nota rivista

E Serra venerdì è ancora un quartiere di un buon urbanista

Il tramonto da Serra Venerdì e il suo carico odierno.

La mia anima ha il peso della luce.

Ha il peso della musica.

Ha il peso della parola mai pronunciata,

pronta chissà ad esser proferita.

Ha il peso di un ricordo.

Ha il peso di una nostalgia.

Ha il peso di uno sguardo.

Pesa come pesa un’assenza

e la lacrima che non fu pianta.

Ha l’immateriale peso di una solitudine

in mezzo agli altri.

Clarice Lispector

“Ho paure stupide e un coraggio assurdo”