Ne abbiamo parlato sette mesi fa , il 30 marzo scorso nel servizio di recensione https://giornalemio.it/cultura/altro-che-franchigie-e-coena-domini-quel-sindacopoi-bollo-il-vescovo/ , e sabato prossimo 30 ottobre quella figura del passato torna a materializzarsi a Palazzo Lanfranchi con la presentazione del libro di Francesco Paolo Francione nel doppio ruolo di scrittore e di presidente del consiglio comunale dei giorni nostri. Con lui a discutere de ”Il Sindaco scomunicato.Cultura e società nel XVII secolo a Matera” due ”assessori” di peso come Giuseppe Mininni, docente di psicologia delle comunicazioni-presso l’Università degli studi di Bari, Rita Montinari supervisore tirocinio didattico dell’Università degli studi di Basilicata e Maristella Trombetta presidente della sezione Lucana della Società Filosofica italiana. Non entreremo nei contenuti del libro, che abbiamo trattato, ma per gli spunti offerti dalla vasta materia che videro protagonista il sindaco Marco Malvini, della sua umile giunta che osò applicare le franchigie e della scomunica subita con tanto di argomentazioni in latino. Ma ci sta tutti un riferimento al coraggio di trattare i cittadini tutti alla stessa maniera, evitando di chiudere un occhio o tutti e due da una parte e di aprirli dall’altra. Questione morale che investe anche i cittadini visto che l’analisi banfieldiana sul ”familismo amorale” o immorale, se preferite, è dura a morire. L’introduzione, al libro, di Angelo Bianchi offre altri spunti per una ”Charta” (il riferimento al latino ci sta tutto in questo lavoro) dei doveri e dei diritti nella Pubblica Amministrazione e nel rapporto con i cittadini, scritta, ma non rispettata. E allora ” Beati monocoli in terra ceacorum” (beati quanti ci vedono da un occhio nella terra dei ciechi, tradotto in italiano efficace) per difendere la democrazia, dove i diritti vengono spesso prima dei doveri. Ma dimentichiamo chi fa finta di non vedere o sapere quello che fa la mano opposta…E qui ci perdiamo nella acuta analisi dei cinque sensi.