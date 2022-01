La Basilicata c’è con le sue comunità arbereshe più rappresentative, dal Pollino al Vulture, e con tracce evidenti in gran parte della regione che hanno visto l’eroe europeo Giorgio Kastriota, detto Skanderbeg, lasciare una testimonianza importante nella difesa dei valori identitari delle tante culture europee: dai Balcani all’Italia meridionale e in altri centri del Mediterraneo. E la lingua, le tradizioni rappresentano il cordone ombelicale, pur nelle evoluzioni, di un legame inscindibile tra vecchie e nuove generazioni. Nel solco di questa certezza si è tenuto un meeting di studio, rigorosamente on line, e di ricerca etno linguistica e antropologica dedicato a Skandeberg. Un evento tenutosi in occasione della Giornata Nazionale dei Dialetti e delle Lingue locali, promossa dall’Unione delle Pro Loco italiane. L’impegno, quando le condizioni della pandemia saranno rientrate, è quello di ritrovarsi sui luoghi delle gesta del grande sovrano e condottiero e magari con un progetto aggregante, che potrebbe venir fuori dalla sintesi del confronto a più voci che sarà disponibile a breve sul sito facebook di ‘’ Basilicata Arbereshe’’, la nota rivista diretta dall’amico e collega Donato Mazzeo. L’a registrazione del convegno registrato sarà a disposizione a breve sulla pagina Facebook “Basilicata Arbereshe” Edizioni , di cui il Prof. Donato Michele Mazzeo è Direttore Responsabile e che ha coordinato l’Evento culturale che ha salutiamo con un identitario ” w atdheun e madh” w la grande patria …degli albanesi d’Europa



La nota di resoconto del convegno

Anche in occasione della Giornata Nazionale dei Dialetti e delle Lingue locali (UNPLI) il Comitato Eventi Itineranti ha promosso ed organizzato, come per consuetudine ultraventennale , il Meeting di studio e di ricerca etno-linguistica ed antropologica in onore dell’Eroe Europeo Giorgio Kastriota detto Skanderbeg.(1405-1468). Dopo numerose tappe precedenti svoltesi a Potenza, Matera, Tirana (Albania), Maschito, Ginestra, Barile, Melfi, Venosa, Rionero in Vulture ed altrove, si è tenuto, causa Covid , su piattaforma Meet online. E’ stato un Convegno molto interessante e di alto livello Accademico . Da Venezia la Prof.ssa Lucia NADIN, Ricercatrice eccezionale e già docente all’Università di Tirana, dalla Calabria il Prof. Francesco ALTIMARI, Albanologo, il Prof. Matteo MANDALA’ (Albanologo, Università di PALERMO) da Teramo il Prof. Giancarlo RANALLI (Presidente Assoc. “Villa Badessa”), da Roma il Prof. Antonio MACCHIA Presidente Club “Amici di Giustino Fortunato”, il Prof. Antonio ROMANO Klarck ,Socio-Economista e Direttore Istituto JOB, la Prof.ssa Renata JUAREZ DE RUGERIIS, Presidente LEM-Italia (Università di Urbino), la Dott.ssa Silvia PALLINI , Autrice del libro-bilingue “La memoria ri-trovata” e redattrice (dal 2011 al 2021) di LEM-Newsletter,. Oltre che Domenico Di Virgilio ( Presidente AELMA), il Prof. Domenico Morelli Presidente CONFEMILI Roma, Messaggi di adesione anche da parte dei Sindaci dell’Arberìa Vulture-Sarmento, Anna Delle Noci da Foggia , Testimonial della Rivista promotrice ed Artista poliedrica, ha dedicato una suggestiva poesia all’Aglianico del Vulture Doc. L’intero Convegno registrato, è a disposizione a breve su FB “Basilicata Arbereshe” Edizioni , di cui il Prof. Donato Michele Mazzeo è Direttore Responsabile e che ha coordinato l’Evento culturale.