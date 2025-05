Ricordando llaria e Miran, giornalisti in trincea, con le opere di Claudio Vino

Far tacere le voci della verità, dei giornalisti, testimoni scomodi della guerra di ieri e di oggi, è prassi consolidata per nascondere sporchi interessi internazionali e locali sulla pelle della gente. Oggi in Palestina dove il massacro continua senza sosta e con i giornalisti tra i bersagli preferiti degli attacchi dell’ex Regno di David e ieri in Somalia con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, giornalisti della Rai, eliminati sul campo perché avevano visto e saputo troppo sui traffici internazionali che si svolgevano tra il BelPaese (mica tanto) e quello Stato del corno d’Africa, destabilizzato a vita…C’è chi ricorda, come l’artista pugliese Claudio Vino, e materano di adozione, con una installazione dedicata ai due giornalisti in mostra in una collettiva d’arte al Castello Svevo di Barletta. La memoria e le nefandezze non si dimenticano e l’arte tiene viva quella fiamma di verità.