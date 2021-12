E’ stato un monumento della cultura italiana e il suo nome,la sua opera, il suo pensiero non potevano che essere incisi su lastra e su quella carta di produzione artigianale della sua terra, come abbiamo scritto nel settembre scorso nel servizio https://giornalemio.it/cultura/i-nostri-manno-e-rizzelli-tra-gli-artisti-per-carlo-bo-a-fabriano/ che ha tanti secoli di storia, arte e di passione artigianale. E così come riporta la nota del presidente della Grafica di via Sette Dolori, Vittorio Manno, dalla Città dei Sassi parte un omaggio davvero originale. Un cofanetto di opere di 19 artisti dedicati a Carlo Bo, nel ventennale della scomparsa, che sarà presentato il 4 gennaio 2022 presso il Museo archeologico ” Domenico Ridola” . E, naturalmente, una mostra sul tema ” La viva luce del ricordo” in via Sette Dolori negli spazi espositivi laboratorio del Distretto del Mobile Imbottito. Annotate e, passa parola..



LA NOTA DELLA GRAFICA DI VIA SETTE DOLORI

L’Associazione incisori Grafica di via Sette dolori di Matera e l’Associazione Culturale La Luna di Fermo, sono lieti di informarVi ed invitarVi il 4 gennaio 2022 alle ore 10:30, presso il Museo Nazionale Domenico Ridola di Matera, nella sala degli eventi, dove sarà presentato, il cofanetto contenente 25 incisioni di altrettanti artisti in omaggio al Senatore a vita e grande letterato Carlo Bo. Tra gli artisti vi sono tre incisori materani Daniela Cataldi, Vittorio Manno e Angelo Rizzelli che da anni sono presenti nelle pregiate pubblicazioni che l’Associazione La Luna di Fermo realizza. Dopo il saluto del Direttore Anna Maria Mauro, il critico e professore Nunzio Giustozzi, Art Director della Casa Editrice Electa presenterà le opere e gli artisti contenuti nel volume.

Nella stessa giornata alle ore 17:30, nei locali del Distretto del Mobile Imbottito in via Sette dolori di Matera, nel Sasso Barisano, sarà inaugurata e presentata da Nunzio Giustozzi la mostra “La viva luce del ricordo” in omaggio a Carlo Bo.

Gli artisti presenti in mostra: ALFREDO BARTOLOMEOLI, PASCUAL BLANCO, LORENZO BRUNO, RENATO BRUSCAGLIA, MAURO CAPPELLETTI, DANIELA CATALDI, UMBERTO FRANCI, ANDREA GENTILI, ROBERTO GIANINETTI, RAFFAELE IOMMI, VITTORIO MANNO, SANDRO PAZZI, GIORDANO PERELLI, RICCARDO PICCARDONI, IRENE PODGORNIK, ANGELO RIZZELLI, RAIMONDO ROSSI, ATHOS SANCHINI, SANDRO TROTTI.

L’evento sarà ulteriormente arricchito dalla presentazione del secondo Pro Festivitate di Vittorio Manno, libretto che sarà donato a tutti i presenti per un augurio di buon inizio 2022 che ci auguriamo porti con se serenità e tanta pace per tutti.

Il Presidente dell’Associazione Incisori Grafica di via Sette dolori di Matera

Vittorio Manno

https://www.graficaviasettedolori.it/

