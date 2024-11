Ricorda sempre di chi sei figlio…e conserverai la memoria di famiglia

La prima tv del BelPaese, prima dell’esordio in quel lontano 3 gennaio 1954, a Torino , dove elettronica e telecomunicazioni erano realtà? Beh, in parte, ha radici materane e risponde al nome di Gaetano Rotunno che aveva matematica e fisica in testa e nel sangue, già da quando frequentava il Liceo ginnasio ” Duni” e che, con l’inseparabile amico Bruno, aveva già deciso di iscriversi al Politecnico. Ed è una delle tante storie, che l’indomita (questo termine del passato è azzeccato fuori da ogni retorica) Elena Baldassarre ha raccolto, ricostruito e narrato con dovizia di particolari nel libro ” Ricorda sempre di chi sei figlio” pubblicato da Calice editore, che sarà presentato a Matera il 15 novembre, alle 18.15, presso la sala del consiglio provinciale.



Ne parleranno l’autrice, insieme all’avvocato Emilio Nicola Buccico, a Palma Fuccella designer grafico e project manager della cultura e del turismo, alla presenza di eredi dell’albero genealogico di famiglia. E a quel titolo è legata una verità che non può e non deve essere ignorata : ricordare le proprie radici per conservare la memoria della famiglia, ricostruendone l’albero genealogico come ha fatto Elena che ha Matera ha messo radici e con un aspetto che la dice lunga da dove viene e cosa la lega alla storia di una famiglia lucana, tra ‘800 e ‘900 che che si è distinta per creatività, sacrificio e tanta voglia di ricominciare dopo le prove difficili e gli accadimenti infausti della vita. E’ quella laurea in giurisprudenza, che hanno visto uomini e donne esercitare la professione, ed essere rispettati per i valori di legalità ed emancipazione portati avanti anche fuori dalle aule dei tribunali. A presentare questo corposo lavoro,nella prefazione, è l’avvocato Emilio Nicola Buccico, professionista di lunga esperienza e con una preparazione culturale di notevole spessore, che ha conosciuto tanti protagonisti del lavoro di Elena Baldassarre. A cominciare dall’avvocato Luigi, nonno della scrittrice, citato in una sua pubblicazione, tra i grandi civilisti dell’avvocatura materana e lucana.” Ricordo -scrive l’avvocato Emilio Nicola Buccico- che giovinetto (era lontana l’era del fax e gli studi dotati di telefono erano pochissimi e tra questi quelli dell’avvocato Rotunno e di mio padre) gli avvocati si scambiavamo le comparse e le repliche, ancor prima di depositarle, con corrieri improvvisati e scelti quasi sempre tra i figli: e quante volte mi sono portato da via Roma ( casa e studi paterni), una galleria di ippocastani soppiantati ora da anemici oleandri, a vico XX Settembre- duecento metri, un tiro di schioppo a casa e studio di Don Luigi Rotunno a portare e prendere carte”.



Ricordi personali, seguiti da una descrizione di protagonisti, fatti di vari epoche che hanno riguardato la storia di Matera e della Basilicata. E nel merito l’autrice entra con passione e pazienza (immaginando il lungo lavoro di ricerca che ha portato avanti) contatti, lettura di documenti spesso inediti, che avranno sorpreso e -immaginiamo-commosso anche lei nell’andare indietro nel tempo, tra storie grandi e piccole che sarebbero finite nell’oblio. Ma c’è un soffio- come scrive Elena- tra chi si dissolve e chi resta. Si parte da Accettura, comune della montagna materana, che segna un po’ il confine tra le due province della Basilicata e tra quella che era culturalmente e geograficamente l’antica Lucania a ridosso della Campania. Ed è da lì che affondano le radici del libro, partendo da Antonio Rotunno e Maria Romano che con la progenie e i matrimoni, raggiungeranno Matera, Potenza, Roma, Torino e Milano, passando per i moti risorgimentali, le idee liberali, le sovversioni e le repressioni, la carboneria delle grandi Logge, il sostegno ad anarchici come Carlo Pisacane ai tentativi di delegittimazione da parte di solerti funzionari del Regno, per questioni di riconoscimento dei diritti demaniali da parte delle popolazione. Una delle tante pagine dei Rotunno (volutamente abbiamo messo da parte date, anni e situazioni, riportate in dettaglio ne libro) che si trasferirono a Matera e che videro Antonio, liberale e anticlericale, contrario a far battezzare i figli. Lo fa,invece, e di nascosto, la moglie Francesca alla quale tocca la responsabilità di una numerosa famiglia. E via via che Matera cresce, divenuta provincia nel 1927, aumenta di pari passo l’impegno dei Rotunno in politica- sintetizziamo- e poi perchè dovrete scoprirlo leggendo il libro, come abbiamo fatto noi- tra questioni che interessano la gestione del patrimonio (vecchia storia), il riordino dell’archivio ( l’autrice osserva che ancora lo si aspetta) e le infrastrutture, a cominciare da quel desiderio ormai secolare che è il collegamento alla rete nazionale delle ferrovie alla Altamura-Matera-Ferrandina. Il cantiere, per la cronaca, è ancora lì e ne sapremo di più in futuro…

Ma ecco qui la capacità imprenditoriale dei Rotunno che tirano fuori la S.A.N.T.A (società anonima noleggio trazione automobili) che avvierà le corse automobilistiche per Altamura e su strade tutte da asfaltare… Imprenditoria anche a Potenza per merito di Nicola che avvia la Spe per la macellazione ed export di carne di maiale. Le cose all’inizio non vanno per il meglio, per il quantitativo- a detta della popolazione – che arriva sul mercato locale. E Nicola spiega, dopo attacchi giornalistici, come stanno le cose. Un attività destinata a continuare con la nascita della S.A.C.R.A ( la società anonima commercio regionale alimentare), in collegamento con la filiera di produttori locali, che aprirà spacci un po’ ovunque, a cominciare dalla capitale. Ma non è il solo. Abbiamo cominciato l’articolo parlando di Gaetano e del suo amico Bruno, studenti ginnasiali, appassionati di matematica che si iscrissero al Politecnico di Torino dove cominciò la loro fortuna di formatori professionali. A Matera mostrarono sul campo,da adolescenti, quali fossero capacità e potenzialità. Pensate che si procurarono una galena per realizzare una radio rudimentale, utilizzando scatolette vuote di cromatina per le scarpe,cospargendole di grafite, e con un filo attaccato a un campanello per ricevere le chiamate. Un collegamento di pochi metri, tra una abitazione e l’altra che consentì loro di comunicare. Il sindaco dell’epoca, di altra fazione rispetto a quella del papà di Gaetano, fece rimuovere quell’impianto non autorizzato. Ma la prova avrebbe trovato applicazione negli studi che i due giovani ebbero modo di approfondire a Torino, nel corso di ingegneria industriale e meccanica. Corso di studi rallentato dalla guerra, ma che stimolarono anche altri della famiglia. Per Gaetano, in particolare, dopo una esperienza a ”imbiancare” i vagoni delle Regie Ferrovie, la possibilità di farsi le ossea alle scuole tecniche e operaie San Carlo. E fu il ”La” per l’avvio in proprio della Self o scuola dell’Elettricità. Imprenditori in corso d’opera e con fiuto per gli affari come Ettore Rotunno che fu un pioniere nella commercializzazione della lana e, in particolare, delle lane ‘gentile’ di Basilicata e ” la Spagnola” costruendo via via una società che tirerà dentro nomi famoso come Marzotto e forniture per grandi marchi come Lane Rossi.

Un imprenditore dal carattere irrequieto che a certe di regole di matrimoni combinati non ci sta, tanto da fuggire in moto… Ma Cupido è dietro l’angolo e conosce la bionda Iside, vedova, madre di un bambino e anche lei con il fiuto per gli affari visto che vende detersivi Persil. Finiranno con il comprare e gestire un negozio di ferramenta a Milano. Davvero un personaggio, che ricompare qua e là tra i capitoli del libro, come altre figure dell’albero genealogico. E’ il caso di Maria che avvia l’attività forense, e non sarà la sola, e Bice che vorrebbe diventare notaio cominciando con il praticantato in quel di Matera ma preferisce cambiare aria quando il titolare di quello studio la manda a comprare i bolli…Un affronto e una discriminazione verso le donne. Ma la vita è fatta anche di cambi improvvisi che influiscono esistenze, prospettive. E’ il caso della guerra. Quel secondo conflitto mondiale seguito ai fasti dell’Impero Fascista tra sogni di nuove conquiste, investimenti e sconfitte sul campo a causa della impreparazione e della scarsa dotazione di mezzi delle nostre forze armate. Eppure, come è narrato nel libro, alcuni dei protagonisti, dopo la conflittualità tra D’Alessiani e Nittiani di inizio secolo, e l’avvento del regime fascista si erano distinti per il rilancio dell’economia -per esempio- con un corposo programma di opere pubbliche nella Città dei Sassi avevano portato lavoro e progresso.



E quanto fece Luigi Rotunno, alla guida dell’Istituto case popolari, con la costruzione di case in via Lucana e via Cappuccini a Piccianello ne fu un esempio. Momenti di prosperità coincisi con la visita del Duce e l’arrivo di funzioni sociali, economiche, trasformazioni urbanistiche. Ma si guardava anche all’Africa e poi alla penisola balcanica ,dove le cose non andarono secondo gli auspici di Benito Mussolini e dei gerarchi. Gaetano che da Torino si era trasferito a Decamerè in Etiopia, dopo aver sposato in maniera rocambolesca la donna che amava e che le diede una figlia. Nel corno d’Africa aveva avviato alcune interessanti attività produttive e tra questi la produzione di ”faesite” ,un composto di legname utile per costruire mobili. Ma venne fatto prigioniero dagli inglesi e dopo un lungo viaggio venne recluso in India.

E qui, manco a dirlo, e reperendo materiale di fortuna, costruisce una radio, che gli inglesi non troveranno mai perchè smontata ogni volta pezzo pezzo e nascosta ovunque. I carcerieri la chiamano ”Radio Fantasia” e tale resta… Gaetano va oltre, impara la lingua inglese e avvia un corso per insegnare l’elettronica. Gli servirebbero i suoi manuali, che gli arrivano da Torino, ma gli inglesi glieli strapparono davanti agli occhi. Arriva l’armistizio e viene chiesto a tutti da che parte stanno se con re Giorgio d’Inghilterra o con il fascismo… Gaetano tornerà a casa solo nel 1946, dopo sette anni. E gli altri? Citiamo su tutti Iside che entra a far parte del Comitato di liberazione nazionale, fa parte delle Brigate Matteotti e partecipa all’insurrezione di Milano.

Ma c’è chi torna a Potenza come Luigi, con un calesse, uno ”sciaraball” (la sua auto era stata requisita dai nazisti) colmo di viveri… E qui c’è l’associazione provinciale antifascisti Puri, con gli avvocati Morlino e Rotunno, e Luigi Loperfido ”Il monaco bianco ” di Matera che vogliono fare qualcosa per la ricostruzione. Sono tempi difficili. C’è la fame . Le autorità sono inflessibili e guardano cosa accade in giro per le derrate alimentari, giungendo – con eccessiva solerzia- a contestare lo stoccaggio di 9 quintali di grano nella compartecipazione tra i Rotunno e i Marone. Questione lieve, da sanzione amministrative, ma si preferì mostrare la forza con due uomini in divisa che portarono in Questura l’avvocato Rotunno per le spiegazioni del caso… Una tempesta in un bicchiere d’acqua. Matera aveva bisogno di altro. Anche di una scuola rurale, che il Comune avrebbe voluto sistemare nel Casino di Agna. I Rotunno non hanno nulla di che vergognarsi e l’avvocato è persona integerrima, come lo sono altri di famiglia che hanno avviato l’attività forense e si battono per esempio per affermare quella professione, anche tra le donne. Come farà Maria Rotunno Valentini che darà vita, in quel di Potenza, all’Unione giuriste italiane. Ma la vita va avanti, precisando che nessun Rotunno è mai stato sindaco di Matera come ha ampiamente verificato Elena Baldassarre, e le ”querce” di famiglia hanno dato frutti ovunque si sono radicate.

E’ il caso di Gaetano che raccolse tante soddisfazioni con la sua Scuola elettrica, che formò tante professionalità affidategli negli anni Sessanta dalla Siptel, poi incorporata nella società di telefonia Sip. E l’imprenditore , come riportato nelle prime righe del servizio, incontrò l’ingegner Soffietti della Rai che lavorava a uno dei primi televisori sperimentali , ne installò uno nella sua scuola e fu un successo. Tant’è che riceverà l’ambito premio ” Gian Carlo Camerana”. La scuola chiuderà nel 1972, dopo la cessione ai collaboratori che non saranno all’altezza della situazione e dopo lutti, che mineranno il morale del brillante Gaetano. Da Torino a Milano dove Ettore e Iside devono cambiare sede per il loro avviato negozio. E questo cambierà le cose, con il declino dell’attività e la decisione di Ettore di farla finita ”per salvare tutto”. C’è tempo per il contenzioso Silvia Pia e Antonio per il complesso immobiliare villa Cita al rione Agna, finita nel dimenticatoio e nel degrado, e poi risolto dopo alcuni anni. Gli altri? Elena ne parla, ringraziando quanti hanno collaborato per ”ricordare sempre di chi sei figlio”. E alcuni, uomini e donne, per le rispettive storie meriterebbero una fiction. Senza dimenticare il corposo materiale degli archivi della memoria venuti alla luce, che meriterebbero una adeguata divulgazione. Del resto siamo nel terzo millennio e l’albero genealogico continua a mettere radici, con un ”soffio” che viene da lontano.

ALCUNE FOTO DEL LIBRO