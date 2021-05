“Martedì 25 maggio 2021 il MUSMA riapre al pubblico con numerose novità. I visitatori avranno ancora la possibilità di visitare Artista ma chi sei?!, la mostra dedicata a Pietro Consagra, inaugurata poco prima della chiusura di novembre 2020, che racconta il fruttuoso rapporto tra l’artista e la città di Matera.”

E’ quanto si legge in un comunicato che così prosegue:

“Saranno inoltre accessibili opere inedite della collezione permanente, recentemente restaurate dagli allievi della Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro di Matera: si tratta di sculture di Regina Cassolo, Giacinto Cerone, Giulia Napoleone e di Shu Takahashi.

In arrivo, dal 28 maggio al 4 giugno, una nuova residenza artistica: Il tempo se ne va. L’artista Giovanni Gaggia sarà impegnato nella costruzione di una performance in programma a luglio e di una mostra che inaugurerà in autunno.

Luglio sarà inoltre il mese di DiStanze: la mostra virtuale dei mesi del lockdown 2020 sarà finalmente accessibile dal vivo.

Il MUSMA sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18 su prenotazione chiamando il +39 3669357768 (numero attivo a partire da martedì 25 maggio 2021 dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17.30), scrivendo a info@musma.it oppure controllando la disponibilità direttamente presso a biglietteria del Museo.

Il 25 maggio 2021 riaprono anche gli altri due siti del circuito culturale della Fondazione Zetema, gestiti dalla coop. Synchronos:

–la Cripta del Peccato Originale, gioiello dell’arte rupestre altomedievale visitabile su prenotazione tramite il sito www.criptadelpeccatooriginale.it

-e Casa Ortega, spazio immerso nel Sasso Barisano che ospita i meravigliosi cicli pittorici realizzati dal pittore spagnolo José Ortega a Matera, incorniciati dalle raffinatissime ceramiche di Giuseppe Mitarotonda.

Casa Ortega sarà visitabile tutti i giorni su prenotazione, dalle 10 alle 11, scrivendo a info@casaortega.it o chiamando il + 39 3669357768 (numero attivo a partire da martedì 25 maggio 2021 dal martedì alla domenica dalle 10 alle 17.30).”