Riapre la ”storica” casa Grotta con un segno di innovazione

Gli effetti negativi della chiusura di tante attività produttive, e turistiche in particolare, si è fatta sentire eccome anche a Matera dopo l’anno formidabile in termini di presenze e arrivi dell’anno da capitale europea della cultura fino al periodo di ”confinamento domiciliare” imposto dall’epidemia da virus a corona. E la storica ”Casa Grotta” di Vico Solitario a Matera, fondata da Enrico Anecchino e portata avanti nella diversificazione dell’offerta dalla figlia Raffaella, ha avuto il merito di custodire la memoria, i segni e l’anima della civiltà dei rioni Sassi. La riapertura di quell’importante presidio culturale, nel segno dell’innovazione e del rispetto delle norme di sicurezza da covid 19, rappresentano un segnale e uno sforzo imprenditoriale di portare valore aggiunto all’offerta dell’economia turistica cittadina.

LA NOTA SULLA RIAPERTURA

Dopo la chiusura dettata dell’emergenza Covid-19, l’antica dimora tipicamente arredata si presenta ai visitatori con un’organizzazione conforme alle normative di cautela e distanziamento. Tra le innovazioni introdotte, un percorso guidato ad avanzamento simultaneo, prenotazione online e audioguida in otto lingue fruibile gratuitamente sugli smartphone.

Il ritorno alla normalità di quella che da molti è indicata come “fase tre” dell’emergenza Covid-19 raccoglie una nuova adesione: la riapertura della Storica Casa Grotta di Vico Solitario, nel Sasso Caveoso di Matera, prevista per sabato prossimo, 27 giugno 2020. La chiusura era stata determinata dal “lockdown” generalizzato per tutte le attività; ma il periodo di attesa forzata non ha impedito all’organizzazione dell’”antica dimora tipicamente arredata” di valutare un nuovo modello di approccio alle disposizioni introdotte dalle normative anti-contagio, e di avviare una serie di innovazioni che saranno utili anche quando un giorno, si spera prima possibile, l’emergenza sarà terminata.



Raffaella Anecchino, direttrice della Casa Grotta e figlia di Enrico – fondatore del presidio e presidente dell’Associazione Culturale Gruppo Teatro Matera, che lo gestisce – racconta: “In questo periodo non siamo rimasti con le mani in mano, piuttosto abbiamo immediatamente recepito la normativa e adottato le norme di distanziamento sociale: pertanto è stato creato un percorso simultaneo e sincronizzato, che permette a un massimo di dieci persone di eseguire la visita contestuale della risorsa culturale, con il coordinamento dei nostri addetti; questi avvisano con un segnale sonoro gli ospiti nel momento in cui devono passare alle postazioni successive, senza incorrere nel rischio di incontri ravvicinati. Ovviamente, ai visitatori – cui viene misurata la temperatura corporea a mezzo di termo-scanner – è richiesto di indossare una mascherina lungo tutto il percorso, di non toccare oggetti e superfici, e di mantenersi a debita distanza dagli altri visitatori, a meno che non dichiarino di appartenere al medesimo nucleo familiare. I visitatori sprovvisti di mascherine potranno riceverle in loco”.

Continua la responsabile della risorsa culturale: “Abbiamo poi ridotto il più possibile le occasioni di contatto, come l’acquisto del biglietto – che pure è consentito sul posto con il rispetto di specifiche e maggiori attenzioni. Per questo motivo, è stato introdotto un sistema di prenotazione online con pagamento attraverso le carte di credito più comuni, e inoltre abbiamo stabilito l’adozione di una audio guida gratuita in otto lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e giapponese) che può essere scaricata via internet dal sito www.casagrotta.it e fruita sugli smartphone dei visitatori, tramite una cuffia o direttamente dall’auricolare del dispositivo. In questa maniera, ciascun ospite utilizza il proprio apparecchio telefonico, che non necessita di alcuna profilassi, poiché è destinato ad un uso esclusivamente personale. Nell’audio guida abbiamo anche inserito tutte le indicazioni necessarie per il rispetto scrupoloso del regolamento, che abbiamo pure innovato. I nuclei familiari, per i quali non è richiesto il distanziamento, dovranno comunque osservare le regole in presenza di altri visitatori, a meno che non decidano di prenotare una visita privata a fruizione esclusiva – un’altra novità aperta a tutti che abbiamo introdotto”.



“I test che abbiamo condotto in questi giorni di pre-apertura ci dicono che il sistema adottato interpreta correttamente le disposizioni di legge ed è facilmente recepito e apprezzato.” – conclude Raffaella Anecchino – “In ogni caso restiamo vigili per valutare qualsiasi miglioramento dovesse rendersi necessario. Quando il Covid-19 resterà soltanto un triste ricordo – speriamo che accada presto – avremo imparato a gestire meglio l’organizzazione delle nostre visite e ad offrire un servizio sempre più adeguato alle esigenze dei nostri visitatori”.