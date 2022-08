Rete Presìdi del Libro. La Basilicata si organizza

Lo slogan che leggiamo sul sito web www.presidi.org ” Per chi legge, per chi non legge e per chi leggerà… “è di quelli che invita a darsi da fare e a ”contagiare” positivamente quanti non sanno cosa si perdono a leggere, raccontare, confrontarsi dopo aver sfogliato e letto un libro su argomenti tra i più disparati. E ne abbiamo avuto conferma dopo aver visto, seduti in cerchio, presso il Luc del rione Spine Bianche, le realtà dei presidi del libro di Basilicata , fortemente motivate a fare rete. In una regione a forte indice di spopolamento la ”cultura” rappresenta una forte ancora di salvataggio, come una pianta che contribuisce ad arginare le frane. E cosi la costruzione di una ”Rete” costituisce un utile scambio di esperienze nella educazione e promozione di lettura per le diverse fasce di età ,e provenienza, e per favorire conoscenza e valorizzazione dei centri della Basilicata. E’ l’obiettivo emerso dalla riunione dei presidi del libro di Basilicata, riuniti il 2 agosto a Matera, che ha visto la partecipazione della presidente del sodalizio di Puglia e Basilicata Orietta Limitone e dei referenti lucani di Bella, Genzano di Lucania , Potenza, Ferrandina, Nova Siri, Policoro e Matera. ” La costruzione della rete -ha detto la presidente Orietta Limitone- è una opportunità di incentivazione e rafforzamento di educazione alla lettura e di crescita culturale dei territori, per i centri grandi e piccoli della Basilicata. E’ un progetto che coinvolge diverse fasce di popolazione dai bambini agli adulti, dagli anziani ai migranti. Lo scambio di esperienze e un fattore importante di crescita, per realizzare iniziative di collaborazione e promozione utili per i territori, come riporta la Carta dei Presidi del Libro”. Nel corso dei lavori, durante la seconda giornata di ”Un salto a Matera” per la Notte Bianca del libro festival, sono state riportate le esperienze dei sette presidi del Libro di Basilicata. E tra queste quelle di Matera, con l’associazione Onyx Libro, che interagisce con le sezioni musicale e ambiente del sodalizio per favorire la conoscenza dei centri che ospitano gli eventi, e di Potenza con la ” Notte Bianca del Libro” che ha attivato quest’anno una collaborazione con la Fondazione Zetema di Matera e con altri centri della provincia di Potenza. E per saperne di più vi invitiamo a leggere a ”girare” questo articolo e la ” Carta dei Presidi”, ripresa dal sito ufficiale www.presidi.org.



PER CHI LEGGE, PER CHI NON LEGGE, PER CHI LEGGERA’

La CARTA dei Presìdi

Associazione nazionale Presìdi del libro

I Presìdi sono una realtà consolidata nella promozione della lettura intesa come strumento di conoscenza, piacere profondo e condiviso capace di moltiplicare la curiosità verso il mondo e le sue innumerevoli storie, di sollecitare la conoscenza di sé e di consentire l’organizzazione, la realizzazione e la comunicazione di progetti e azioni sociali. Il libro è lo strumento privilegiato, i lettori sono i principali protagonisti, i territori locali sono il contesto in cui operare. Ne consegue che le culture territoriali si arricchiscono e al tempo stesso ispirano la realizzazione di iniziative, eventi, laboratori, incontri e scambi nei luoghi storici, nelle sedi delle istituzioni locali, nelle scuole, nei teatri, nelle biblioteche, nei luoghi di culto, nei parchi, nelle piazze.

I Presìdi, inoltre, con le loro attività favoriscono lo scambio tra le realtà locali e la vita culturale nazionale, propongono incontri con autori, quanto più possibile partecipati e interattivi, e incoraggiano tutte le forme di fruizione a cui il libro si presta con totale apertura e creatività.

Ogni Presidio sviluppa il progetto tematico annuale rispondendo alle necessità sociali e ai bisogni culturali che il suo territorio esprime, dando al contempo spazio e impulso a stimoli sempre nuovi.



La storia

Mettere in rete il movimento per la promozione del libro e della lettura già esistente nel territorio, intercettando e coordinando le energie ed i bisogni che vengono ‘dal basso’: questa l’idea-provocazione che Giuseppe Laterza pone all’attenzione di diversi editori al Salone del libro di Torino e in numerosi incontri a Milano e a Roma. Nasce così l’Associazione Presìdi del Libro. È il 2001. E otto sono gli editori pugliesi che la costituiscono: Adda, Besa, B. A. Graphis, Cacucci, Dedalo, Laterza, Manni, Progedit. Da quel momento inizia un ampliamento progressivo della rete che ancora oggi è in significativa espansione.

I principi

I Presìdi sono gruppi di lettura informali che costituiscono una rete territoriale flessibile, fondata sul volontariato, trasparente nei fini e nelle modalità attuative. Ogni gruppo di lettura fa capo a un responsabile che si interfaccia con l’associazione.

I Presìdi sollecitano dinamiche di comunicazione culturale essenziali, veloci ed efficaci come il passaparola, il web e i social network, gli incontri nei luoghi pubblici, il libero e aperto scambio di idee, il leggere ad alta voce, il racconto.

I Presìdi si rileggono continuamente in forme nuove e dialogano con altri linguaggi – il teatro, la musica, l’arte, il cinema… – per raggiungere l’obiettivo della diffusione della conoscenza attraverso i libri e la parola scritta. Perché la lettura, dice Calvino, è “inseguimento perpetuo delle cose, adeguamento alla loro varietà infinita”.

Ogni Presidio esprime il progetto operativo attraverso un suo stile peculiare e stringendo collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, altri Presìdi e scuole: in questo modo ogni Presìdio arricchisce la varietà e la bellezza della rete.



Le buone pratiche

Per i singoli Presìdi aderire alla rete significa condividerne i principi impegnandosi nello specifico a:

fondare, coltivare e organizzare un gruppo di lettura partendo da una bibliografia condivisa dal gruppo;

sviluppare il progetto tematico annuale presentato;

svolgere la maggior parte del suo operato in attività di promozione della lettura;

caratterizzarsi per la continuità delle proposte, l’originalità creativa nelle forme e nei contenuti culturali al fine di sollecitare maggiore attenzione dell’opinione pubblica nei confronti del libro;

interagire con le altre realtà del territorio e lavorare in sinergia verso obiettivi comuni, favorendo la creazione di una rete locale

rafforzare la coesione tra i componenti del proprio Presidio per renderlo più efficiente ed incisivo nella sua azione culturale;

diffondere nell’ambito locale i valori dell’Associazione;

condividere saperi e competenze con i Presìdi degli altri territori e favorire lo scambio di esperienze;

ove possibile condividere autori e risorse e incrementare i gemellaggi tra Presìdi/gruppi di lettura;

partecipare alle principali iniziative dell’associazione (Mese della Memoria, Premio Leogrande e Festa dei Lettori)

partecipare alle riunioni collegiali in maniera proattiva e contribuire alle iniziative dell’associazione

comunicare con trasparenza le proprie attività rendendole così pubbliche e il più possibile partecipate;

mettere in rete le informazioni inerenti le attività del proprio Presidio utilizzando il sito dell’associazione www.presidi.org;

promuovere la lettura senza fini di lucro;

cercare nuove risorse di finanziamento (per finanziare le proprie attività extra);

garantire l’indipendenza dell’Associazione rispetto a formazioni politiche o associative riconducibili a specifici interessi economici.

I punti fermi

L’Associazione i Presìdi del Libro è un’Associazione Nazionale con sede a Bari.

L’Associazione dei Presìdi del Libro è identificata da un logo grafico unico per tutti i Presìdi della rete.

L’Associazione i Presìdi del Libro concede il logo (che è un marchio registrato) a gruppi di lettori, associazioni culturali, che – anche in collaborazione con biblioteche, enti, scuole, librerie, ecc. – ne facciano richiesta e presentino un progetto di iniziative legate alla lettura in linea con i principi della Carta dei Presìdi.

Chi riceve il logo dall’Associazione diventa un Presidio del Libro e resta tale fino a quando soddisfa i requisiti contenuti nella Carta. Una volta riconosciuto, il Presidio utilizzerà il logo in tutte le sue iniziative e produzioni, specificando sotto di esso la localizzazione del proprio gruppo. Qualora il suddetto gruppo possedesse un proprio logo potrà affiancarlo a quello dei Presìdi. L’Associazione Nazionale si adopera per la salvaguardia e il rispetto dei principi e delle buone pratiche a cui i Presìdi si ispirano e ha potere di revoca del logo nel caso in cui ravvisi comportamenti contrari o lesivi di quei principi stessi.

L’Associazione i Presìdi del Libro cura il coordinamento nazionale di ogni singolo Presidio.