E’ Quaresima e un segno di riflessione come quello che promana dal ciclo di graffiti, che contrassegnano a Matera l’abside della chiesa di San Paolo, al rione Villa Longo, non può che alimentare la ”speranza” che un bene prezioso, come la pace, possa essere condiviso da tanti. Il pensiero è alla guerra in Ucraina, ai lutti di tante famiglie, al dolore del distacco per i profughi, accolti anche da noi, e a quanto ci sarà da fare per una ”resurrezione” e una ”ricostruzione” che riguarda cose e uomini. La giornata di sabato 9 aprile, che consentirà a tanti di apprezzare i graffiti restaurati di recente, con il paziente lavoro di Sofia Vakali, è l’occasione per ricordare Nicola Morelli. Un grande artista materano, di rilievo internazionale, autore di opere d’arte con tecniche e materiali diversi, fine ” medaglista” sopratutto per lo Stato della Città del Vaticano, ma anche scrittore, come abbiamo avuto modo di evidenziare in altri servizi. L’intenso programma della giornata, che comincerà in mattinata presso la tomba dell’artista, nel camposanto di contrada Pantano, è destinato a fornire utili spunti per la città, gli artisti, la Chiesa e al parroco don Donato Di Cuia, che ha raccolto l’eredità di Don Nicola Colagrande, per valorizzare ulteriormente l’opera di Morelli e l’arte sacra in generale. Un percorso importante, anche in vista di un appuntamento di rilievo come il Congresso eucaristico in programma dal 22 al 25 settembre 2022. E’ atteso Papa Francesco e non è detto, chissà, ce lo auguriamo, che il Santo Padre non decida di ammirare i graffiti dell’abside della chiesa di San Paolo. Un pezzo dell’arte vaticana, del resto, è qui…



RESTAURATI I GRAFFITI DELL’ABSIDE DELLA CHIESA DI SAN PAOLO A MATERA

In occasione del cinquantesimo anniversario (1972-2022) della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo in Matera, si è reso necessario un intervento di restauro del luogo sacro, comprensivo della zona absidale decorata dai graffiti dello Scultore materano di indiscussa fama Nicola Morelli (1921-1994).



Sabato 9 Aprile 2022, secondo programma allegato, presso il Cimitero di Contrada Pantano alle ore 10:00 si svolgerà un momento di suffragio con deposizione di fiori sulla tomba dell’Artista.

Nel pomeriggio di sabato alle ore 17:00, nella Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo (Rione Villa Longo) si svolgerà la conferenza a cura della storica dell’arte Dott.ssa Mariagrazia Di Pede sulla figura dell’Artista Nicola Morelli.

Seguirà la presentazione dei lavori di restauro eseguiti dalla restauratrice Dott.ssa Sofia Vakali.

Si concluderà, alle ore 19:00, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S. E. Rev. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

La Chiesa parrocchiale del rione Villalongo, costituita da un unico ambiente a forma semicircolare, fu realizzata tra il 1967 e il 1972 dalla ditta Guadagno di Montescaglioso dopo l’approvazione del progetto, firmato dall’architetto Salvatore Masciandaro, da parte della Pontificia Commissione per l’Arte Sacra.

Nel 1968 l’opera vinse il premio nazionale come miglior progetto di architettura sacra.

La chiesa fu consacrata il 28 ottobre 1972 da S. E. mons. Giacomo Palombella, Arcivescovo di Matera.

Matera, 6 aprile 2022 Don Donato Di Cuia

Comunità parrocchiale di S. Paolo Apostolo