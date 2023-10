Resistenza, un altro libro sulle 4 giornate di Napoli

80^ della Resistenza con un settembre del 1943 che al Sud, quest’anno, ha celebrato le date del 21 settembre 1943 a Matera e tra l 27 e il 30 settembre 1943, le due città che segnarono nel Mezzogiorno- pur in contesti, modalità e sacrificio di vite umane differenti- la liberazione dal nazifascismo. La Capitale Partenopea, per tradizione e con un continuo lavoro di ricerca, che ha coinvolto istituzioni di ricerca e culturale e singole ”sensibilità” ha portato alla periodica pubblicazione di lavori su quella esperienza. L’ultima, segnalataci dallo storico materano Giovanni Caserta, riguarda ” La Barricata delle Quattro giornate di Napoli” pubblicato da D’Amato editore. La presentazione è programmata per il 16 ottobre a Napoli, dove è stato invitato lo stesso Caserta. Non conosciamo il contenuto del libro ( preferiamo il cartaceo, ovviamente) ma riteniamo sia un utile contributo per tramandare la memoria di una comunità, del Paese e di una Costituzione, nata dalla Resistenza che va salvaguardata dai tentativi subdoli e palesi di forzature e parziali cancellazioni.



IL PROGRAMMA

lunedì 16 ottobre 2023, ore 17

chiesa dei Santi Marcellino e Festo

largo San Marcellino, Napoli

presentazione del libro

La Barricata delle Quattro Giornate di Napoli

(D’Amato editore)

e della cartella di opere grafiche

Antonio Amoretti e le Quattro Giornate di Napoli

(Il Laboratorio di Nola)

saluti istituzionali

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Ciro Raia, Presidente provinciale ANPI Napoli

dialogheranno con Francesco Amoretti

Mario Morcellini, Università la Sapienza

Maurizio de Giovanni, scrittore

Gianfranco Nappi, direttore Infiniti Mondi

Giovanni Caserta, storico

modera lo scrittore Angelo Petrella

letture di Fortunato Calvino,

Cristina Donadio e Patrizio Rispo

musiche di Marco Zurzolo

spettacolo dei burattini antifascisti

di Brunello Leone

Saranno presenti gli artisti che hanno

realizzato le opere grafiche della cartella

e gli autori dei contributi presenti nel libro.