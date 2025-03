Religiosità, rupestre e ricerca nella cultura del professor Fonseca

Un archivio della storia, dell’arte e della religiosità mediterranea e meridionale. Il professor Cosimo Damiano Fonseca , primo rettore dell’Università degli studi di Basilicata, scomparso di recente, è stato un uomo di cultura a tutto tondo e quanti l’hanno frequentato sul piano professionale e culturale ne conservano un ricordo di gratitudine, per quanto ha insegnato e lasciato. Tra questi il professor Francesco Lisanti, che per motivi istituzionali e di amicizia, ha avuto modo di frequentare Fonseca in più occasioni e in contesti diversi. Un album di ricordi e citazione da portare nel grande libro della memoria.



IL RICORDO DEL PROFESSOR LISANTI

Sento il dovere di rendere omaggio alla memoria dell’emerito magnifico rettore dell’Università degli studi della Basilicata Cosimo Damiano Fonseca. Mi fece l’onore della nomina a componente del comitato consultivo per i problemi dell’Università, presieduto dall”ex-presidente della Regione Vincenzo Verrastro. Rimangono impressi nella mia memoria i suoi illuminanti interventi nel consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali, di cui io stesso ero componente. Il prof. Fonseca sarà ricordato per l’alta e profonda cultura e per essere stato uno dei più grandi studiosi del Medioevo, oltre che per i suoi studi sulla Civiltà rupestre. Ricordo un passo di una sua relazione su “Maria nella pietà popolare”, in occasione della celebrazione dell’,Anno Mariano nella diocesi di Taranto nel 1988. Nel suo intervento sulle “Immagini delle chiese rupestri dell’area ionica” affermava:”Il carattere tipico della religiosità meridionale, come religiosità individualistica- non nel senso deleterio del termine, ma nel senso di un arricchimento della spiritualità personale- trova proprio nelle immagini delle chiese rupestri la più eloquente manifestazione”.

Francesco Lisanti