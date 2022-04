”Però quel ragazzo ne ha fatta di strada..” cantava Adriano Celentano nel ‘ Ragazzo della via Gluck”.E il riferimento ci sta tutto per l’artista materano Pino Oliva che da viale Europa, al rione Serra Venerdi, è approdato con pignoleria e voglia di scoprire nuove tecniche,sensibilità, rapporti, in una dimensione dove energia, forme, tensioni e riferimenti arcaici, lasciano all’osservatore la risposta all’enigma che l’ha colpito.



E a noi tra le 24 opere esposte nella mostra a a Palazzo Malvinni Malvezzi ha colpito non poco ” Mater Fructifera”, che abbiamo accostato alla nostra Matera dalle tante potenzialità ma che deve fare i conti con la tuttologia, mista a mediocrità culturale, protagonismo da alienante dimensione sociale, che fa perdere tante occasioni. Gli slogan non servono se si va avanti con i paraocchi. E poi quel verde diffuso che, sotto sotto ha conquistato anche Pino, e che ha conquistato gli amici senesi ( dal Comune all’Associazioni dei 200 lucani residenti) oltre a Enrico Filippucci che ormai lo segue da sempre insieme al curatore Massimo Guastella, che ne ha apprezzato i riferimenti arcaici , le elaborazioni quantistiche e le osservazioni dall’alto, quasi fosse un drone. Tutto vero. La sua ricerca continua e l’originale filone ”olivistico” è destinato ad approfondire la ricerca. Pino ha tanta pazienza ed entusiasmo fino alla perfezione, che non è di questa terra ma si può tendere ad essa. Battiato? Anche. Ma ci piace ritornare a Celentano e al nostro ex ragazzo di viale Europa che ne ha fatta e ne farà tanta di strada. Se lo merita. Naturalmente torneremo a rivedere la mostra con calma. CI sono 24 spunti e altrettanti enigmi da interpretare…fino al 9 maggio e oltre.



Sabato 9 aprile, ore 18.30, sarà inaugurata a Matera, presso il Palazzo Malvinni Malvezzi (Piazza Duomo), la mostra Pino Oliva ”Le realtà sospese” (Matera incontra Siena). L’evento, curato da Massimo Guastella, è stato organizzato da Opera Arte e Arti in partnership con l’Associazione Lucani di Siena dopo il successo ottenuto nella Città del Palio,dove la mostra è stata visitata da oltre 5mila persone in meno di un mese.

La pittura di Pino Oliva

Nel pulsare rumoroso della vita in questo tempo, incerto, di spaesamento imprevisto e irripetibile, le caleidoscopiche pitture di Pino Oliva puntano a rimuovere l’incapacità di continuare a riconoscersi nel luogo e la disaffezione nei confronti dello stesso, auspicando un lieto passaggio delle fiammelle vive di culture che suggellano una rinnovata amicizia tra le comunità.

Sta di fatto che questa pittura delicata assume funzioni puramente simboliche e ogni quadro è a sostegno di una integrazione visiva rivelandosi un medium che alimenta l’attrazione per il luogo.

Non analogie intrinseche alle due città spiegherebbero questa iniziativa ma soltanto l’affinità del sentire: le simboliche figure femminili che muovono da una città all’altra, silhouette spirituali evocano il transito da un genius loci all’altro, da un patrimonio, naturale, storico e culturale all’altro, dalla città dei Sassi, di millenaria civiltà, alla città di Siena.



