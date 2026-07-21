Rascki a debito. Segna e poi passo…E c’era l’E.C.A ad aiutare

Avere dei rascki, significava avere debiti con qualcuno: dal pizzicagnolo al ciabattino, dal fabbro al sarto. Con l’abitudine di fare segnare su un quaderno il prezzo dell’alimento o del bene acquistato e di passare a pagare appena possibile, magari con un acconto in attesa del saldo. E non mancavano gli smemorati che facevano finta di nulla, ma prima o poi l’impegno andava onorato e non si poteva scappare, altrimenti la fama di ”insolvente” si diffondeva velocemente e nessuno o quasi accettava di far credito. Consuetudini del passato,riprodotte con la consueta voglia di ricerca e sulle ali della memoria da Franco Vitulli con il ricorso all’intelligenza artificiale. Usi e costumi di un tempo, quando l’economia famigliare era segnata dalla precarietà dall’andamento del raccolto e di soldi in giro ce n’erano davvero nella civiltà contadina dei Sassi. A proposito. Quanti somari… continuano a scrivere in minuscolo anche su riviste con carta patinata il nome dei nostri antichi rioni di tufo. Sassi e povertà e la ruota gira se non si avrà il buon senso di contenere i prezzi.



Del resto non c’è più l’Ente comunale di assistenza ( E.C.A) che erogava aiuti a famiglie bisognose. Era un ente pubblico, tutto italiano, istituito dal governo fascista nel 1937 per sostituire le Congregazioni di Carità. Ne venne istituito uno in ogni comune, forniva sussidi, pasti e ricoveri temporanei. Fu soppresso nel 1977 e le sue funzioni passarono ai Comuni. Il resto è storia d’oggi con le card prepagata ”dedicata a te” o acquisti di governo (500 euro una tantum) con tanto di limite Isee.Chiaramente non basta. E poi ci si meraviglia che aumentano i poveri anche tra gli italiani. Tanti rascki. Se si potesse dire e scrivere al governo Meloni ”segna che poi passo…”. E i ministri e i parlamentari a fare da garanti, visto che guadagnano compensi pubblici a sette e a otto zeri…

