Rapone guarda all’Europa: il “Paese delle Fiabe” stringe un’alleanza con Odense e Kassel

Il progetto “Rapone Paese delle Fiabe” apre una nuova fase del suo percorso culturale e compie un passo decisivo verso l’internazionalizzazione. Dopo anni dedicati alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio immateriale del borgo lucano e del territorio circostante, l’iniziativa si prepara ora a costruire un ponte con due città simbolo della tradizione fiabesca europea: Odense, in Danimarca, patria di Hans Christian Andersen, e Kassel, in Germania, legata ai fratelli Grimm.

L’appuntamento si articolerà in due giornate all’insegna della ricerca, della cultura e della condivisione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della fiaba come linguaggio universale capace di unire comunità e popoli.

La prima giornata si svolgerà l’11 maggio a Matera con il convegno dal titolo “La fiaba come simbolo della fratellanza europea: Rapone, Kassel, Odense”. L’incontro rappresenterà un importante momento di confronto sul valore culturale e sociale della fiaba, intesa come strumento capace di superare confini geografici, divisioni politiche e barriere culturali attraverso simboli e narrazioni condivise.

Al dibattito prenderanno parte alcune tra le più autorevoli istituzioni internazionali dedicate alla conservazione delle tradizioni narrative europee: l’Hans Christian Andersen Museum di Odense e la Brüder Grimm-Gesellschaft di Kassel, custodi delle opere e della memoria di Andersen e dei fratelli Grimm.

La seconda giornata sarà invece ospitata direttamente a Rapone, dove i partecipanti prenderanno parte a una passeggiata collettiva tra le installazioni artistiche e fiabesche disseminate nel borgo, compreso il Museo Multimediale C.E.R.A. (Centro di Educazione Rurale Ambientale).

Nel corso della mattinata verrà inoltre firmato un importante protocollo d’intesa tra il Comune di Rapone, l’Hans Christian Andersen Museum, la Brüder Grimm-Gesellschaft e l’associazione CTS – Le Strade della Fiaba, guidata dalla professoressa Laura Marchetti, ideatrice e coordinatrice del progetto.

L’accordo segna l’inizio di una collaborazione internazionale che punta a inserire la Basilicata in un circuito culturale europeo d’eccellenza, valorizzando le radici comuni delle tradizioni popolari e favorendo lo scambio culturale tra territori che hanno costruito la propria identità intorno al racconto fiabesco.

“Rapone Paese delle Fiabe” punta anche alla costruzione di un modello di turismo esperienziale e sostenibile, fondato sulla valorizzazione del paesaggio culturale e delle tradizioni orali tramandate nel tempo dalle comunità locali.

Il progetto intende promuovere un’idea di sviluppo capace di coniugare accoglienza, memoria collettiva e bellezza dei luoghi, trasformando il patrimonio immateriale in una risorsa concreta per il territorio.

Un ruolo centrale è affidato al Museo Multimediale C.E.R.A., spazio immersivo dedicato alle antiche narrazioni popolari, dove sarà realizzato anche un Archivio del Patrimonio Immateriale, pensato per custodire e tramandare alle future generazioni il sapere collettivo conservato nella memoria orale della comunità.

“È un momento importante per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Felicetta Lorenzo – perché continuiamo a trasformare Rapone in un nodo vitale di una rete culturale europea. Questo significa offrire una nuova prospettiva al territorio e dimostrare come cultura e storia possano diventare motori di sviluppo locale e dialogo internazionale”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.