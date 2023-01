Ragazzi, cittadini e turisti…La Balena Giuliana vi aspetta al Museo.

E naturalmente con visite guidate per apprezzare un allestimento, che spazia dall’esposizione dei fossili del grande cetaceo del passato a un viaggio videoimmersivo tra scienza, storia e mito, che introdurranno a quanto si sta facendo in laboratorio per conoscere la storia di un antico territorio. Questo e altro, come riportato in precedenti servizi, al Museo archeologico ”Domenico Ridola” che ha parte del Muso Nazionale di Matera insieme a quello di Arte Medievale e Moderna ospitato nelle sale di Palazzo Lanfranchi. Non resta che prenotarvi, soprattutto il 24 e il 25 gennaio prossimo, dalle 17.00 alle 18.00, per porre eventuali domande ai restauratori, come riporta il comunicato del Museo.



IL COMUNICATO STAMPA

Al Museo Archeologico nazionale “Domenico Ridola” cominciano il 24 e 25 gennaio, per proseguire nelle prossime settimane, le visite guidate al cantiere di restauro del fossile della Balena Giuliana, promosse dal Museo nazionale di Matera.

In queste prime date saranno organizzati due turni di visita, alle 17:00 e alle 18:00, per consentire al pubblico di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori di restauro e porgere domande ai restauratori.

Il 26 gennaio alle ore 17:00 nella sala conferenze del Museo Ridola si apre inoltre il ciclo di incontri “Lezioni al Museo” che vedrà protagonisti esperti, professionisti, docenti universitari, invitati ad approfondire temi che intrecciano le attività di ricerca e divulgazione del Museo. Il primo incontro, dal titolo “Giuliana, la più grande Balena del Mediterraneo” sarà con il paleontologo Giovanni Bianucci, professore associato presso l’Università di Pisa, che approfondirà la scoperta del grande fossile di cetaceo.

Le visite guidate al cantiere si svolgeranno ogni due settimane nella giornata del mercoledì alle ore 17:00 (prossimo appuntamento mercoledì 8 febbraio). Per partecipare alle visite è necessaria la prenotazione, inviando una mail all’indirizzo mn-mt.comunicazione@cultura.gov.it. Il costo del biglietto per la visita guidata è di 2 euro.