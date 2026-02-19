Raffaella Bonaudo neodirettore Musei nazionali di Matera

Finalmente. Espletato il concorso per la designazione del nuovo direttore del Museo nazionale di Matera, che comprende quello di arte medievale e moderna di Palazzo Lanfranchi e l’archeologico ”Domenico Ridola, quest’ultimo interessato da lavori di riqualificazione e riallestimento che dovrebbero concludersi a giugno 2026. L’arrivo della nuova direttrice, Raffaella Bonaudo, dovrebbe contribuire a stabilizzare il futuro del Museo nazionale dopo una fase di gestione ”temporanea” affidata a Filippo Demma a segutio della cessazione dall’incarico dell’ex direttrice Annamaria Mauro avvenuta a novembre 2024. Raffaella Bonaudo, riporta la biografia pubblicata sulla rivista Finestre d’arte https://search.app/ombzV, è nata a Vallo della Lucania nel 1974, ed è dottore di ricerca in Archeologia-Etruscologia. Dal 15 novembre 2021 è dirigente presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Esperta nella gestione del patrimonio archeologico, ha diretto numerosi scavi e aree archeologiche tra Campania e Irpinia, con esperienze specifiche nella tutela e valorizzazione di siti romani. Alla neodirettrice gli auguri di buon lavoro!



