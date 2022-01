Non è vero ma, forse, chissà…e poi portano bene. Parliamo di fantasmi e un grande attore e commediografo come Eduardo De Filippo, ammirato in tv nel film ” I De Filippo” di Sergio Rubini, ne ha scritto una pièce davvero interessante scritta nel 1945, e rappresentata il 7 gennaio 1946, al Teatro Eliseo di Roma, con la Compagnia «Il Teatro di Eduardo con Titina De Filippo. E poi fu il primo lavoro eduardiano proposto all’estero, a Parigi. E fu un successo. A riproporlo, in una commedia in due atti, la Compagnia SenzaTeatro di Ferrandina ( Matera) che domenica 9 gennaio,alle 20.30, presso il cineteatro ”Mimì Bellocchio” apre la rassegna ” A Mimì” ,promossa dall’Amministrazione comunale e dal Gal Start 2020.



Francesco Evangelista, attore e regista della Compagnia, promette due atti ”a mestiere” come ci ha abituati e da tempo la Compagnia Senza Teatro, che annovera anche due giovani leve, a testimonianza che la tradizione continua. Spettacolo gratuito e ,naturalmente, è preferibile prenotarsi sul sito del Comune : prenotazioni.comune.ferrandina.mt.it . Ingresso con Super green pass e mascherina ffp2. E in sala telefonini spenti o silenziati anche perchè con i ‘fantasmi” c’è poco da scherzare, in una ambientazione particolare dove tutto muta tra sospiri, visioni, presenze e momentanee assenze può accadere di tutto. Qualcuno spererà che il fantasma e l’anima di un antenato ci dia i numeri giusti da giocare al Lotto, altri buone nuove o chiarimenti in famiglia. Insomma, un segno, una buona parola per cambiare la propria vita. Ma ce ne vuole…Perchè nel palcoscenico della vita illuminato dalla fiammella di una candela occorre ricordare e riannodare le fila con il passato, come ricorda la trama di ” Questi fantasmi” . Non la riportiamo per non togliervi il gusto della scoperta, se non l’avete mai vista al teatro o in tv. Ferrandina e la Compagnia Senzateatro vi aspettano per la prima…con Davide Di Prima (la rima ci sta tutta) e per le altre date in cartellone. Passaparola e lasciatevi” contagiare” dal teatro. Porta bene e fa guarire da tante cose, anche dalla paura per i fantasmi. Parola del grande Eduardo.



Filodrammatica Compagnia Senzateatro A.P.S

Largo Montefinese,35

75013 Ferrandina (MT)

presidenza@compagniasenzateatro.it

sito: http://www.compagniasenzateatro.it

https://www.facebook.com/senzateatro/?ref=aymt_homepage_panel

Tweets by Senza_Teatro

www.youtube.com/user/SenzaTeatro‎