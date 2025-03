Queste Maschere…in giro per Castronuovo

Carnevale è cultura, cuore …e un’altra ”C” : Castronuovo di Sant’Andrea che ha la carta dell’arte giusta, naturalmente, per tirar fuori quel patrimonio di collezioni e di segni in bianco e nero e a colori, in piano o in pluridimensioni per interessare e far divertire. E così anche per il 1 marzo, il sabato che precede il martedì grasso, prima delle Ceneri, il carnevale si manifesta con i tanti ”Fogli” di maschere, disegnate a piè di ”Lista”. Abbiamo scherzato con il cognome degli autori che l’hanno disegnate. E si sa a Carnevale, ogni scherzo vale…Vero Peppino Appella? che della grafica ne sa di punti e contrappunti.



Sabato 1 marzo 2025 a Castronuovo di Sant’Andrea

Sti Maschr – Queste Maschere

Per il “Carnevale 2025”, un intero paese con le maschere disegnate da

Andrea Fogli e Pierpaolo Lista

Sabato 1 marzo 2025, dalle ore 9.30 alle ore 20.00, si rinnova la giornata che un intero paese, attraverso il suo Polo Museale (MIG. Museo Internazionale della Grafica, Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, Atelier “Kengiro Azuma” per la litografia, Atelier “Guido Strazza” per la calcografia, Atelier “Giulia Napoleone” per l’incisione, Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”, Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino), dedica al Carnevale intitolato STI MASCHR, dal titolo di una poesia di Albino Pierro. Un carnevale che, come ogni altra attività, viene rigenerato attraverso l’arte e non dimentica il territorio, tenendo sempre ben presente che i semi del futuro sono nella tradizione.

Quest’anno, gli artisti chiamati a collaborare, sono Andrea Fogli e Pierpaolo Lista.

Le maschere di Fogli si ispirano ai versi di Rocco Scotellaro: “la turba dei pezzenti / quelli che strappano ai padroni / le maschere coi denti”, quasi a voler richiamare le zolle da loro calpestate, quanto ci è stato tramandato nel corso dei secoli. Le maschere di Lista riprendono il loro significato originario: celare qualcosa e rappresentare altro. Guardano alla tradizione con i colori della natura e l’allegria infantile.

Intorno a queste maschere, stampate in migliaia di copie, indossate dall’intero paese e da chi sarà ospite della giornata, ruota un programma preciso scandito come segue:

Ore 9.30 – Piazza Civiltà contadina. Accoglienza dei bambini e dei ragazzi.

Ore 10.00 – Palazzo Marchesale. Visita guidata del MIG. Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella” e della mostra “L’Estampe Moderne 1897-1899 e i messaggi per il nuovo secolo”.

Ore 11.00 – Attività didattica nelle sale del MIG Biblioteca: “COLORIAMO STI MASCHR”. I bambini e i ragazzi delle scuole e dei paesi limitrofi, ispirati dalle maschere di Andrea Fogli e Pierpaolo Lista, disegnano una propria maschera subito da indossare.

Ore 12.00 – Piazza Civiltà contadina. Tutto il paese in maschera, al suono di cupa-cupa, campanacci, fischietti, organetti e zampogne accompagnati dai canti tradizionali del carnevale castronovese e rallegrati da rafanata, cannaricoli e vino locale spillato dalle botti.

Ore 15.00 – Piazza Civiltà contadina.. Lettura di poesie dedicate al Carnevale. Antico gioco dei bottoni con premi.

Ore 17.00 – “Giro in maschera” per il paese, tra canti e suoni, animando le botteghe artigiane, le case e le grotte abbandonate dei vari quartieri dove una volta pulsava la vita e dove ora sorge il Museo Internazionale del Presepe “Vanni Scheiwiller”.

Ore 18.00 – Sala Comunale Don Sante De Matteo: “Bimbi in festa”. Animazione, giochi, trucca bambini e tanto altro.

Una intera giornata, all’insegna dell’allegria e della cultura, organizzata dal Polo Museale di Castronuovo di Sant’Andrea con la collaborazione del Comune.

Per informazioni: Andrea Allegretti (346 514 0178), Maria Olimpia Graziano (347 0932491).

MIG Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”

Atelier-Museo “Kengiro Azuma” per la litografia

Atelier-Museo “Guido Strazza” per la calcografia

Atelier-Museo “Giulia Napoleone” per l’incisione

Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”

Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino

Palazzo Marchesale, Piazza C. Zaccara (Piazza Castello) – Piazza G. Marconi – Rione Manca

85030 Castronuovo Sant’Andrea (PZ), Tel. 0973. 835014

e-mail mig-biblioteca@libero.it – museoscheiwiller@libero.it.

sito www.mig-biblioteca.it

LA FOTO DI APERTURA DEL SERVIZIO E’ DI GAETANO PLASMATI