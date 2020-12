Alcuni lo ricordano con quegli ingranaggi del passato, tra pesi, contrappesi e la corda data a mano che aveva una sua musicalità. Ma mani ignote o conniventi lo hanno sottratto alla memoria dei materani, dalla facciata del Palazzo dell’Annunziata, da dove era stato smontato e posto in casse custodite (?) nei magazzini del Comune. Trecento chili di metallo scomparsi nel nulla. Sarà ritrovato. Chissà? I Carabinieri per la tutela del Patrimonio culturale hanno recuperato dopo quasi 50 anni quello del Quirinale…e non è detto che non possono arrivare sulle sue tracce. Nel frattempo, Antonio Serravezza, che con i tempi e i fusi orari ci vive chiede al presidente della Provincia, Pietro Marrese, ente proprietario dell’immobile che ospita la Biblioteca di ripristinare i ”rintocchi” dell’attuale orologio. Possibile? Che ci vuole? E questione di tempi…

NON DIMENTIAMOCI DEL NONNO DEGLI OROLOGI DI MATERA

E’ di ieri la notizia che è stato recuperato dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale lo storico l’orologio della Torre del Quirinale. Era collocato sulla torre del Palazzo dal 1854 al 1961 quando fu ceduto all’Istituto statale Armellini di Roma per un istituendo Museo dell’Orologio non più sorto. Fu trafugato così come il nostro orologio della torre di Palazzo dell’Annunziata che fu trafugato dai magazzini del Palazzo del Comune di Matera, dove era depositato in una cassa di legno. Un oggetto che pesava oltre trecento chili e che quindi i soliti ignoti per rimuoverlo avranno utilizzato un mezzo attrezzato con un braccio elevatore.

Resta ancora un mistero e un episodio grave. L’orologio in questione risale al 1914, quindi oltre un secolo fa.

Sono dell’avviso che il caso del furto dell’orologio di Matera, avvenuto nel 1974 in sostituzione di un nuovo orologio, venga riproposto nuovamente alle autorità competenti e che i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale riescano a seguire la pista del furto per rintracciare i responsabili.

Esistono ricettatori e venditori di pezzi antichi di proprietà dei beni culturali di questo genere e sono certo che se è stato rintracciato l’orologio della Torre del Quirinale, il cui furto avvenne nel lontano 1961, anche l’orologio della Torre dell’Annunziata di Matera, trafugato nel 1974, possa essere rintracciato e riconsegnato alla comunità di Matera.

Purtroppo l’attuale orologio funzionante della Torre dell’Annunziata di piazza Vittorio Veneto è muto. La Provincia, proprietaria dell’Immobile, sappia restituire almeno quei rintocchi che gestivano la vita della piazza.