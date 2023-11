Quell’officina di idee e lavoro della ditta Cappiello & Ferrandina in via Cimitero

E’ senz’altro l’eredità che Michele Cappiello e Giuseppe Ferrandina, uniti in una società di fatto da una ”&” e commerciale del settore meccanico o, meglio dell’artigianato delle riparazioni e delle soluzioni ex novo, hanno lasciato alla memoria dell’economia materana. Due pionieri dell’imprenditoria del secolo scorso, segnato da mezzo secolo di attività, in quella officina di via Cimitero (oggi via IV Novembre) dove hanno riparato, allestito, rifatto, tornito di tutto e formato una generazione di apprendisti meccanici che si sono distinti in attività individuali o in grandi imprese. Una esperienza, la loro, davvero esemplare , raccolta nel libro di Emanuele Ferrandina ” Cappiello & Ferrandina, pagine di storia materana”, pubblicato dalle Edizioni Giannatelli, che sarà presentato sabato 2 dicembre, alle 18.00 presso la casa editrice – libreria ”Te Sassi Book Store”.



E l’attesa è tanta, dopo aver letto il libro, per saperne di più dall’autore, sulla vita del genitore e del suo socio, diversi per indole, ma accomunati da una amicizia e da una passione per il lavoro, rispettate e condivise dalle famiglie e dagli amici. Per Emanuele Ferrandina, che ha realizzato per continuità parentale davvero un ottimo lavoro di ricerca nel solco dei ricordi e delle testimonianze raccolte, va il merito di aver descritto la storia, le abitudini e la simpatia di uomini di altri tempi. Abituati a non guardare l’orologio, a non distrarsi e a portare fino in fondo il lavoro preso in carico, dopo aver acquisito sul campo dai rispettivi maestri che il ”lavoro si apprende” o , meglio” si ruba con gli occhi”. Ed è stato questo, per lungo tempo, insieme ad altri fattori il segreto del made in Italy che ha fatto tesoro della valenti degli artigiani, divenuti poi imprenditori e anche industriali. Oggi a bottega non si va più sotto ai 14 anni, complice anche l’obbligo scolastico, e la carenza di manodopera specializzata e non, a cominciare dall’artigianato dei servizi, è un dramma che interessa imprese grandi e piccole e il sistema produttivo del BelPaese. Altri tempi, e ci siamo passati, quando alla chiusura dell’anno scolastico occorreva trovarsi un lavoro fino al 30 settembre…E magari questo libro, con la storia dei ”meccanici”, un concetto riduttivo per quanto seppero fare in officina e nei campi con macchine agricole di diversa fattura, impiego e complessità, dovrebbe essere letto dai tanti soloni della formazione e della politica che continua a essere miope e mediocre sulle esigenze delle imprese e sulla debolezza dell’offerta del mondo della scuola. , del resto, alla vigilia dell’ennesima inconcludente stagione della campagna elettorale e il tema dell’artigianato e dei problemi del sistema produttivo sono lì senza risposta.



Michele e Giuseppe, che nel 1927, anno della nascita della Provincia di Matera, avrebbe saputo come e fare e con rogito notarile, passando poi per la Camera, I consigli delle Corporazioni ( oggi Camere di commercio, industria,agricoltura e artigianato) e avviare e diversificare una attività (commercio di ricambi compreso e vendita mezzi rigenerati) che consentì di mantenere due famiglie, far crescere i figli e mantenere stima e ammirazione dalla cittadinanza. Due amiconi e la cosa che lascia perplessi in due figure ,che facevano girare con precisione tutte le ruote di ingranaggi, pulegge e di altri armamentari a motore, era che nè Giuseppe e nè Michele avessero la patente di guida! Paradossale ma era così. Si facevano accompagnare, prendevano il treno delle vecchie Ferrovie Calabro Lucane per coprire le tre ore…fino a Bari, ma erano capaci di fare anche l’autostop, come capitava a mest Peppin per fare prima. Tanto poi un passaggio lo trovava. E a proposito di ruote la premiata ditta realizzò, per conto dell’Ente di riforma fondiaria, i carretti gommati per gli assegnatari degli alloggi al borgo La Martella. Senza dimenticare la ringhiera per la recinzione che delimita il cortile del Genio Civile. E’ancora lì a testimoniare la qualità del ferro e delle saldature! Ma ci ha colpito nella storia di Cappiello e Ferrandina, intrecciata con quella della famiglia e delle famiglie, il rapporto leale e di sostegno con le maestranze, quelle risorse umane delle quali oggi si parla tanto ma che nei fatti (e ci riferiamo al sommerso)meriterebbero ben altra considerazione e trattamento. Beh, Giuseppe e Michele, avevano la consuetudine, propria del mondo artigiano di invitare tutti a casa per il pranzo dell’Immacolata. Ma anche i due artigiani erano oggetto di considerazione da parte dei committenti, quei proprietari terrieri della nobiltà locali che dopo ogni trebbiatura organizzavano pranzi a base di’ soffritti di interiora di agnello , come antipasto, vino, peperoncino piccante, seguito da pasta la sugo di carne mista, braciole,, fettine di spalla di vitello arrotolate e farcite con formaggio e salame. E dopo una doverosa sosta, apparivano spiedi di fumante arrosto di agnello alla brace, con contorno di sedano e insalata e vino rosso in quantità’. Ferrandina e Cappiello non stavano mai con ”le mani in mano” e la domenica la loro officina diventava luogo di ritrovo per discutere del ”più e del meno” o per fumare in santa pace una sigaretta. Erano sempre al passo con i tempi , tant’è che negli anni del boom economico del Bel Paese, si iscrissero all’albo degli installatori di impianti termico idraulici, utili per quella filiera di imprese che si andavano realizzando dal molitorio al vitivinicolo.



Lavoratori e ”persone” di cuore tant’è che diedero una mano ad Angelo Palumbo, che aveva perso un abbraccio, a trovargli una sistemazione . E poi ne ospitarono altri che si misero in proprio: da Gennaro Loschiavo, ex operaio Ansaldo di Genova, a Pietro Roberti esperto in macchine agricole, a Gennaro Conese Calderaro che aveva bisogno di arrotondare la misura pensione. Ma in via Cimitero non c’erano solo i ”meccanici” Cappiello e Ferrandina ma tutta una serie di attività di laboriosi artigiani che, con il senno di poi, costituirono – con le grandi attività del settore molitorio e pastaio – il nucleo di quella filiera artigiana che negli anni Settanta spinsero l’apertura della zona Paip1. Sono citati Minguccio Nicoletti, fabbro, la filanda di Antonio Francomagro, il Mulino Fragasso di Francesco Loperfido, il maniscalco Giovanni Di Cuia che ferrava muli e cavalli e sanava ”castrava” gli animali : dai cavalli per farne castroni ai maiali. E poi il marmista Eustachio Epifania. Una strada frequentava con poche automobili, come quella della Fiat Balilla del veterinario Petrillo. Una storia, quella dei Cappiello, consolidata dall’affetto e dal lavoro silenzioso delle donne che dividevano gioia e dolori, senza interferire nel lavoro dei capifamiglia.



E qui l’autore ricorda le figure di Teodora Bianchi, sposa di Michele Cappiello, della figlia Dora e di Lucia Coretti moglie di Peppino Ferrandina. E qui si apre un mondo di felicità, di lutti, di impegno nel sociale e nel quotidiano di una Matera concreta e laboriosa. Uno sguardo posto alle scelte e alle tendenze politiche dei due soci, tra epoche diverse, ma con un obiettivo comune: lavorare con lealtà e tenacia, guardando gli altri negli occhi e nel cuore . Facevano buon uso delle tecnologie e oggi con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, tra opportunità e perplessità, occorre che l’uomo affronti con attenzione questa nuova rivoluzione Ne accenna , in coda alla presentazione del libro, Pasquale Doria, che scrive ”…Allo stesso tempo, guardando al futuro, è forse il caso di valutare attentamente gli aspetti ambientali associati al pilastro della meccanizzazione, così da adottare approcci sostenibili per garantire un equilibrio tra il buon uso delle tecnologie e la preservazione delle risorse naturali. Da sempre- conclude- non c’è raccolto li dove diventa impossibile seminare”.



Il 1° gennaio 1927, a Matera, veniva stipulato l’atto costitutivo della società di fatto fra Michele Cappiello, classe 1902 e Giuseppe Ferrandina, classe 1904, per una officina meccanica con annessa vendita di manufatti in ferro, di attrezzi agricoli, di ricambi. Nasceva la Ditta Cappiello & Ferrandina, con sede in via Cimitero (oggi via IV Novembre), più che nota a quei materani che operavano nel settore agricolo, nella industria molitoria e olearia nonché fra gli artigiani in genere. Emanuele Ferrandina, figlio di Giuseppe, con una scrittura scorrevole, racconta la lunga vita (51 anni) di questa impresa artigiana sottraendo così all’oblio della memoria pagine di storia locale.