Quell’edicola votiva dedicata a San Giovanni da Matera

E’ al rione Piccianello,in via Marconi, ed è dedicata a un Santo che è tanta parte della religiosità popolare. Una nicchia, realizzata nel 1955 dal cav .uff Pasquale Fabrizio, custodisce la statuina del Santo con un libro aperto che reca la scritta in latino ” Audite Disciplinam”. Letteralmente è ascolta la disciplina, cioè la parola di Dio. In basso è un angioletto. E’ una edicola, identitaria della storia del quartiere, realizzata prima della nuova chiesa di Piccianello, datata 1959, che venne costruita al posto di quella antecedente, più piccola, come riportano stampe d’epoca, che venne abbattuta.