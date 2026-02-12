Quelle donne in toga che cambiarono la Giustizia del Belpaese

Furono le prime a vincere quel concorso del 1963, superando il divieto della norma Sacchi che impediva alle donne di entrare in Magistratura, e a segnare una svolta negli organici di uno dei tre poteri dello Stato che oggi un referendum confermativo intende modificare (legge Nordio) per una giustizia che garantisca di più i cittadini- come sostengono i fautori del “Sì”- ma con tante perplessità nei contenuti, nei risultati e nel rapporto con la politica come sostengono i fautori del’No’. Fatto sta che i problemi della giustizia, per quanti ci lavorano tutti i giorni e cittadini i problemi sono altri e governi e Parlamento continuano a ignorarli. Per il referendum c’è ancora un mese e le donne in Magistratura, nei ruoli che ricoprono, sapranno dare il proprio contributo con entusiasmo e competenza come le ”pioniere” descritte dalla collega Eliana Di Caro nel libro ” Magistrate finalmente” le prime giudici d’Italia, edito da Il Mulino nel 2023. Il lavoro, con l’apporto dell’autrice, sarà presentato a Matera venerdì 13 febbraio, alle 16.00, presso la Camera di commercio. Dialogheranno con Eliana Di Caro l’avvocato Francesca Chietera avvocato giuslavorista del Foro di Matera, i magistrati Franca Macchia che della Procura generale di Milano e Tiziana Caradonio del Tribunale di Matera. I lavori saranno introdotti dai saluti del presidente dell’Ordine degli avvocati di Matera Fernando Izzo e dall’avvocato Brunella Massenzio presidente dell’Inner Wheel club di Matera.



dal sito dell’editrice Il Mulino

ELIANA DI CARO

Magistrate finalmente

Le prime giudici d’Italia

A sessant’anni dalla legge che aprì le porte della magistratura alle donne, affondiamo lo sguardo nelle storie delle otto vincitrici del primo concorso. La fotografia di un’Italia che faticosamente cambiava volto.

Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella d’Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore, Gabriella Luccioli sono le «temerarie» vincitrici del primo concorso che, nel 1963, aprì le porte della magistratura alle donne: figure d’eccellenza, sconosciute ai più, che si misero in gioco sfidando il pregiudizio maschilista fortemente radicato in ambito giudiziario. Nel seguirne il percorso biografico e professionale – ricostruito attraverso documenti e testimonianze di discendenti e colleghi – ci si addentra in un’Italia caratterizzata da profondi mutamenti sociali e culturali, in una storia che è corale e individuale.



Eliana Di Caro, dal 2000 giornalista al «Sole 24 Ore», è al supplemento domenicale di cultura dal 2012. Fa parte del gruppo Controparola, fondato da Dacia Maraini nel 1992, con il quale ha pubblicato contributi per «Donne della Repubblica» (2016), «Donne nel Sessantotto» (2018), «Donne al futuro» (2021), tutti editi dal Mulino. È autrice di «Andare per Matera e la Basilicata» (Il Mulino, 2019), «Le vittoriose. Storie di donne tenaci» (Il Sole 24 Ore, 2020) e «Le madri della Costituzione» (Il Sole 24 Ore, 2021).