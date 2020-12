La Terra di Basilicata si è sempre distinta per la tenacia, il portamento umile e composto delle sue genti, a volte scambiato per remissione, accondiscendenza. Ma quando si tratta di difendere dignità, libertà e respingere soprusi, scrive pagine memorabili che sorprendono – e con meraviglia, mista ad ammirazione- quanti non si attendono reazioni pronte anche al sacrificio della propria vita e dei propri cari. E fu così per l’innalzamento dei tanti ”alberi della libertà’ durante la breve stagione della Repubblica Partenopea del 1799, con gli ideali di ” Libertà, Uguaglianza e Fratellanza” che fecero breccia e con convinzione fra intellettuali, borghesi, religiosi e popolani, delusi dalla chiusura ”reazionaria” dei monarchia Borbonica. Michele ”don” Granata, monaco Carmelitano, da Rionero in Vulture (Potenza) fu tra i più attivi di quella stagione di speranze, di aperture e di delusioni, pagate con la vita. A parlarcene in una agile, preziosa ed esauriente pubblicazione due ”penne” e ”volti” noti della storia del Vulture come Donato Mazzeo e Michele Traficante, che hanno tirato fuori con entusiasmo e professionalità un lavoro destinato a essere studiato sopratutto dalle giovani generazioni.

Con un invito a difendere l’albero delle libertà, anche oggi che sembra tutto scontato, con le palesi o subdole svolte autoritarie che conducono – come si dice dalle nostre parti- a portare il ”cervello all’ammasso”. E la lettura della storia di Michele Granata, che fu a Napoli commissario del cantone di Sannazzaro durante la reggenza della Repubblica Partenopea, fino al tragico epilogo della morte per impiccagione insieme ad altri patrioti, non puo’ che contribuire a rafforzare questo percorso con un questionario didattico davvero interessante. Un modo per ripassare la storia e difendere la memoria dei luoghi. Foto, targhe, citazioni, personaggi della Rivoluzione come Mario Pagano e della Reazione come il Cardinale Ruffo, sono tra i protagonisti del lavoro su Michele Granata. Nella sentenza di morte la sintesi del suo impegno e del suo epilogo terreno, ma non nella storia che proponiamo.

”…Napoli 5 dicembre 1799. Il Padre Francesco Saverio Granata, religioso carmelitano inquisito, stato in prigione prima della ribellione, reo di stato per avere radunata gente nell’entrata dei Francesi nella Piazza Mercato, predicando contro la Monarchia e le Persone Reali, esponendo i vantaggi della democrazia nell’abolizione delle cacce e pesche riserbate, gabelle e feudalità, discreditando le operazioni del re nella vendita degli argenti delle chiese e nell’amministrazione della giustizia, per aver sottoscritto un ricorso con i più decisi repubblicani per la dimissione di alcuni rappresentanti delle cariche, per essere stato iscritto nell’elenco della ‘Società Popolare” ed uno di quei che frequentavano la casa del giustiziato don Prosdocimo Rotondo, e per aver finalmente sottoscritto con molti altri una carta che pubblicava la detronizzazione di Sua Maestà da ambedue i Regni;E’ stato condannato a morire sulle forche, precedente dissacrazione con la confisca dei beni, con essersi disposta l’esecuzione della sentenza”. Ma il seme era stato piantato…e ci fu modo per riparlarne nel Vulture con il ” Brigantaggio” e ai giorni nostri con la rivolta contro il sito unico nucleare a Scanzano Jonico, senza dimenticare le figure dei grandi meridionalisti come Francesco Saverio Nitti che hanno contribuito alla rinascita del BelPaese.