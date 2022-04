Tra il dire e il fare…c’è sempre di mezzo la volontà degli uomini e di un territorio di guardare con fiducia e con un progetto credibile alle cose da fare, puntando su innovazione e serietà dei progetti. La scuola è tra queste e se funziona bene non staremmo a sentirci ripetere, dopo ogni deludente dato Istat, che la nostra Basilicata perde popolazione e i giovani emigrano. Il libro di Matteo Alfredo Bocchetti, sul quale si sofferma Armando Lostaglio, tra macerie di oggi e ricordi di ieri ci offre un affresco di quello che poteva essere e non è stato. Si continua ad accorpare tra istituti omnicomprensivi, di istruzione superiore (IIS) con una miriade di indirizzi che non fanno incontrare quasi mai domanda e offerta del lavoro. E con i poveri presidi trasformati in dirigenti di azienda. Un amarcord per direttori didattici e presidi. Grazie professor Bocchetti. Al Ministero sono impegnati nell’ennesima e inconcludente riforma a tavolino post covid e dopo la alienante stagione della didattica a distanza. Mandi loro una copia del libro, chissà che la riforma non tenga conto degli errori del passato…



La scuola che guardava al futuro libro di Matteo Alfredo Bocchetti

Di Armando Lostaglio

“Diventa particolarmente difficile quando si tratta di parlare del proprio operato, di sé stesso quale rappresentante della Istituzione, in quanto si corre il rischio di far emergere, inconsapevolmente, i limiti del proprio spessore dirigenziale, come l’incompetenza, la mania di protagonismo e la strumentalizzazione del potere. Aspetti che, comunque, giovano al lettore per meglio costruire l’immagine della vera funzione della Scuola Democratica. Quantunque ciò, io mi racconto… Dal 1989 al 2008, nel Circolo didattico di Rionero in Vulture, che conta 8 plessi con 1214 alunni e 95 docenti.”

È l’incipit del nuovo corposo libro di Matteo Alfredo Bocchetti dal titolo La scuola che guardava al futuro, pubblicato per Digital Point Edizioni. In copertina l’immagine dello storico e innovativo Palazzo della Scuola, all’ingresso della cittadina, inaugurato negli anni ‘60 ed oggi, da oltre un lustro, irrimediabilmente ammasso di macerie. È un percorso lungo 340 pagine nel quale Bocchetti traccia il suo non facile percorso in un mondo, quale quello della scuola elementare, nel quale si è sempre coinvolti in maniera massiva e con competenze sempre innovative e al passo con i tempi. L’autore, già dirigente scolastico di lungo corso, ha dato alle stampe in questi anni una decina di testi pubblicati per importanti case editrici come la Armando e la Laterza, sviluppando una analisi sempre lucida su metodologie didattiche e sulle nuove sfide che la modernità ha imposto al mondo della scuola, a partire dall’ambito più delicato che è quello della formazione dell’infanzia. Il caleidoscopio di Bocchetti scruta i suoi ultimi diciannove anni di dirigenza nel Circolo Didattico di Rionero, sua città natale e di formazione, dopo aver operato da insegnante e quindi da dirigente scolastico al Nord ed in realtà più prossime come Lavello. Ovunque, sostiene Bocchetti, le sfide sono state entusiasmanti, non smettendo di svolgere l’attività di ricercatore e formatore, e a Rionero ha oltremodo sviluppato il percorso già consolidato nel miglioramento di visioni culturali, psico-pedagogiche in funzione di uno sviluppo armonico delle potenzialità creative di ciascun attore scolastico, a partire dai fanciulli. Non trascurando mai il necessario apporto della famiglia, Bocchetti ha adeguato le relazioni fra dirigenza, corpo docente e famiglia, non secondario, dunque, non secondario il rapporto con l’intero personale di supporto, dalla segreteria al personale Ata, per una più organica applicazione di strumenti atti ad approfondire tematiche come la Costituzione e le Istituzioni, il territorio e l’ambiente.

Dunque, il corposo libro di Bocchetti, ricco di immagini e di programmi realizzati, non è solo lo spaccato di un percorso didattico educativo in un Circolo Didattico certo non secondario, quanto è pure l’emblema di una attività che non può essere considerata un lavoro di routine, bensì è l’impeto progressivo che vedrà sempre il fanciullo al centro di un progetto di vita che chiameremo civiltà.