L’acqua ha rimosso escrementi,urine e altro che hanno arrugginito negli anni il basamento, ma ha lasciato aloni da escrementi di volatili e altri segni di degrado che meritano un minimo di trattamento. Per cui mettiamo da parte le polemiche passate sui social a tutto spiano sulla opportunità di pulire con un getto di idropulitrice la goccia bronzea dello scultore giapponese Kengiro Azuma, posizionata da 11 anni davanti a Palazzo Lanfranchi, e che ospiterà il prossimo 29 giugno la sessione plenaria del G20 dei ministri degli esteri. E si pensi,piuttosto, a restituire un po’ di smalto a quella scultura. Sul come intervenire con prodotti rigeneranti, per trattare e lucidare c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ci sono a consigli a costo zero o quasi, come quelli della nonna con limone, alcol, ammoniaca acqua tiepida, sapone di Marsiglia e poi lucidatura con c’era d’api. Quanto al basamento in metallo e con segni evidenti di ruggine è il caso di rimuovere i segni di corrosione, poi passare qualche pennellata di antiruggine e quindi la vernice. Lavoro di un paio d’ore. Al massimo. Gli ospiti, tra questi anche dal Giappone paese originario dell’artista, e gli esperti d’arte del G20 avranno modo di apprezzare come Matera cura la manutenzione di opere d’arte e arredo urbana. Gli ”aloni” delle deiezioni dei piccioni, visibili, anche dopo il passaggio dell’idropulitrice sono un segno di degrado (in un decennio la scultura è stata abbandonata a sè stessa, come riportato in altri servizi) e di scarsa attenzione al patrimonio artistico della città. Ricordiamo i ripetuti servizi sul Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Veneto ( con restauro effettuato nel 2019) e l’attesa per quello dedicato ad Alcide De Gasperi al rione Spine Bianche. E potremmo continuare…



I CONSIGLI DELLA NONNA SU MONILI E OPERE D’ARTE DI RAME

Per mantenere lucido l’oggetto nel tempo, si può cospargere con un velo sottile di cera d’api. Per agevolare l’operazione si riscaldi leggermente il bronzo (anche nel forno elettrico va bene) prima di passarvi sopra la cera. Lucidatelo poi con una pezzuola di lana. Bronzo dorato: pare che il vino rosso caldo sia ottimo per la pulizia degli oggetti in bronzo dorato, anche se di solito è più agevole lavare quest ‘ultimo con acqua tiepida e sapone di Marsiglia. La lucidatura va effettuata con un panno di pelle di daino.



E IL COMUNICATO DELLA REGIONE DEL NOVEMBRE 2010

La Regione Basilicata acquista la Goccia di Kengiro Azuma e la regala alla città di Matera

La Regione Basilicata ha acquistato “La Goccia”, l’originale scultura realizzata dall’artista giapponese Kengiro Azuma, e attualmente posizionata in piazzetta Pascoli, nelle vicinanze di Palazzo Lanfranchi, a Matera.

L’investimento è di 150 mila euro, somma derivante dai fondi del Por 2000 – 2006, a fronte di una expertise, la perizia di un esperto, che aveva assegnato all’opera un valore di almeno 300 mila euro.

L’opera d’arte verrà affidata alla Fondazione Zètema, curatrice del Musma, il museo di scultura moderna e contemporanea, che successivamente, in accordo con il Comune e la Soprintendenza, deciderà dove posizionare definitivamente la prestigiosa opera d’arte.

“Si tratta – afferma il presidente della Regione, Vito De Filippo – di un piccolo sacrificio economico che la Regione ha voluto fare vedendolo come un investimento per rafforzare il patrimonio artistico e culturale di Matera anche in vista della sua candidatura a Capitale europea della cultura 2019. Abbiamo portato stabilmente in Basilicata una straordinaria opera d’arte di un artista di fama mondiale, come Kengiro Azuma, che da subito ha intrecciato con la città dei Sassi un intenso e reciproco rapporto di affetto e di simpatia. Non è un caso che Azuma abbia voluto vivere profondamente la città e conoscere da vicino le sue tradizioni, come la lavorazione del pane e dei tipici prodotti artigianali, per lui straordinaria fonte di ispirazione che si è tradotta nelle opere esposte attualmente al Musma”.