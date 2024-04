Quel ragazzo in tuta blu che non riuscì a domare il ”Caballero”

Quanti hanno familiarità con quel nome spagnolo, hanno sorseggiato, vissuto le atmosfere degli anni Sessanta e oltre, forse avranno un tentennamento se indicare l’arrembante moto della Fantic o il motivetto del misterioso cavaliere ‘paulista” del caffè Lavazza, che si ingraziava la mora Carmencita a colpi di aroma e di pistola. Nell’ultima storia narrata dall’infaticabile Peppe Lomonaco, che da Montescaglioso continua a sfogliare il libro di ricordi, esperienze dirette e indirette di una vita, ”il ragazzo con la tuta blu”, sembra un fratello, uno zio ”emigrante” – come tanti- che ha cercato fortuna altrove, lottando contro luoghi comuni e contro sè stessi pur di farcela. Nella testa di Angelo,è il nome del nostro migrante caballero, risuonano tra passi nella realtà e voli di fantasia,



parole e note de ” il primo giorno di primavera” degli immarcescibili Dik Dik, le difficoltà a trovare lavoro in quella Milano, vertice del triangolo industriale del miracolo italiano di quegli anni con Torino e Milano, e i passi silenziosi nella stazione del binario 21 interrato, quello dei treni per la deportazioni degli ebrei….Finchè non trova lavoro come operaio alle Officine metalmeccaniche di alta precisione ( O.M.A.P). E qui, l’incontro con due colleghi più anziani, che hanno conosciuto entrambi la galera, come Visone ex partigiano, in Spagna contro franchisti e fascisti, fondatore del Gap di Torino durante la Resistenza e Spartaco Bandiera, capopopolo nella occupazione delle terre, saranno un po’ il faro che lo aiuteranno a riflettere e a entrare nel sindacato e nel partito.



E allora era la piena sinistra del Pci e della Camera del Lavoro. Un farsi le ossa, aprire la mente, e imparare a lottare anche in stamberghe come quelle della ”Corea” ( di nome e di fatto) dove , con un nubifragio improvviso, nella malsana e precaria abitazione interrata si rischiava di fare la fine del topo. Ed è quello che stava per accadere con la famiglia al completo venuta da Mattina…alla volta di Milano. Due realtà, di dimensioni e prospettive diverse, con in comune la ”M” di memoria, che lo riportava a situazioni di gioventù ,come il guadagnarsi da vivere con Felì e il pappagallo Manuè che nella stagione degli amori trovò la pace con l’altrettanto irrequieta Eleonora. Ma anche per il giovane operaio della Omap la primavera rimetteva in moto gli ormoni e le passeggiate spensierate con Annina lo fecero salire, come si suol dire, al settimo cielo e sull’orlo di un possibile precipizio che si chiamava epilessia. Un ostacolo, da affrontare, per una eventuale convivenza, tant’è che sua madre gli si mise alle orecchie di giorno e di notte, perchè la lasciasse. ”Rien à faire” si dice in francese. Nulla da fare in italiano. Al cuore non si comanda e Angelo non può che fare il gran passo: andare a vivere con l’amata e con tutti gli oneri e i rischi che la cosa comporta, fino al matrimonio e all’arrivo di un figlio. Roba da non far dormire la notte e con il peso dei turni di lavoro sotto la luna, in azienda, con il rischio di far scatenare una crisi epilettica… ‘Non sia mai !’ si dice nelle famiglie del Sud. Del resto la ” Provvidenza”, si fa per dire, è dietro l’angolo per migliorare o far precipitare le cose. Ma quel ragazzo che in fabbrica lavora a tornio e pressa, a volte con un ”Caino ” segnatempo accanto, è forgiato al fuoco di Vulcano. Anche se ripete che ”il corpo dell’uomo non è una macchina di metallo e non sa stare senza la sua Annina ”tutta mirto e cannella”.E’ sempre sotto pressione e con la busta paga sempre più leggera. Vorrebbe comprare un’auto usata, ma per ora il ”caballero” doveva bastare anche con una moglie incinta, sperando che non accadesse mai nulla….



Tutto questo mentre la memoria fa un passo indietro, ricordando l’omicidio che cumpa Pietrò commise nei confronti della moglie Iaiatina, finita sulle punte acuminate di un forcone. Due giorni di agonia e poi il funerale dell’ipocrisia, con cumpà Pietro a buttarsi per terra per la disperazione. Sogni premonitori? Come si fa a dormire in quelle condizioni e a pensare alla famiglia? Ci sarebbe voluta una luce di speranza e di certezze. Ma non come quella della lampade tascabili dei carabinieri che di notte facevano irruzione nella ”Corea” alla ricerca di contrabbandieri e malavitosi. Non aiutava di certo.Anzi. O come era accaduto, come una luce funerea, con l’arrivo di quell’impiccione e indesiderato ” Cumpà Ciccillo”, che fece saltare l’armonia famigliare, e che in seguito ebbe il dovuto e con gli interessi senza capire chi fosse il giustiziere… Merito della Provvidenza e della voglia di avere giustizia, come era accaduto- nei racconti della amata nonna- per l’occupazione delle terre a Mattina con gli spari della Polizia. Giustizia, una parola che risuona nei ricordi dell’operaio metalmeccanico, con l’arrivo delle truppe alleate in paese, la festa in piazza, il rogo dell’eredità del Fascio e il regolamento di conti con il federale trasportato via sulla carretta da un somaro fatto imbizzarrire a posto. Una storia che fa il paio con la strage delle fosse Ardeatine, raccontata da Visone, e con quella delle discriminazioni verso i meridionali, capitata al calabrese Severo, che si vede restituire la caparra per l’alloggio, perchè il proprietario meneghino non sopportava la presenza di una famiglia numerosa, che avrebbe usurato l’immobile. Storia finita sul Corriere della Sera, che per una volta aveva indotto Spartaco Bandiera a non comprare l’Unità. Ma la realtà incombe e arriva il matrimonio con la bella Annina, che si era fatta seguire da uno specialista per tenere a bada l’epilessia. Matrimonio civile, anche se per Angelo ,con quel passo della vita che non lo convinceva. Dubbi messi da parte e via con il gran giorno per diventare marito e moglie.Abito bianco per lei, provato e riprovato mille volte, e per lui giacca e scarpe tamponate con carta di giornali. Ormai era andata, anche senza la presenza dei familiari, che aveva provato a contattare finendo contro un muro di indifferenza. Pazienza. Viaggio di nozze a Mattina…dove incontra la nonna e suo padre, che proprio non si era ambientato a Milano nel lavoro notturno di fornaio e in quel clima da ”cervo a primavera” che si era concretizzato con l’arrivo di Cumbà Ciccillo, ricompensato con il dovuto per mano del giustiziere misterioso… E quella sera, Angelo, si era tolto un peso e con tanta soddisfazione.



Al lavoro le cose non andavano male, ma la conflittualità con il Padronato si faceva insistente con gli scioperi che vanno avanti,mentre nel BelPaese si susseguono bombe stragiste: da Piazza Fontana alla Banca dell’Agricoltura. Un attacco alla classe operaia alla Repubblica nata dalla Resistenza. “Lotta dura, senza paura” come gli ripetono Visone e Spartaco, come farebbero i ”Cucibocca” nella sua Mattina alla vigilia dell’Epifania. I Magi, la Provvidenza arriva, con la nascita del piccolo Ettore. Ma la sua Annina muore per una emorragia. Sfortuna? Destino segnato…anche per il ragazzo con la tuta blu , che alla guida del Caballero pone fine alla sua corsa nella vita sbagliando una curva. Un tragico epilogo raccontato nelle ultime pagine del libro dal figlio Ettore, cresciuto a casa di una zia, e padre di due ragazzi che portano il nome di Angelo e Annina, del quale ricorda circostanze e con tante perplessità di come abbiano dato la vita, giovanissimi. Di loro restano un ricordo e l’ebrezza di un giro a tutto gas nelle deserte città della “Gran Milan’’ lasciandosi alle spalle la primavera di Mattina. Infine un auspicio: che il libro di Peppe finisca nelle mani di uno sceneggiatore, un regista, perché ne faccia una fiction. Sarebbe un bel gesto per onorare Angelo e Annina.



