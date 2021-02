Sul tricolore e su valori identitari incentrati su sacrificio, libertà e unità, amor di Patria – come si scriveva e diceva un tempo- non si puo’ restare insensibili sopratutto quando la memoria va al ”Milite Ignoto”, che segnò per il nostro Paese il suggello della Grande Guerra. E da Rionero in Vulture (Potenza) viene una lettera intensa, argomentata, credibile, rivolta al primo cittadino per tenere in alta considerazione quella Figura. Non è solo un simbolo, custodito nel Vittoriano, a Roma, ma è nella mente e nell’anima di centri grandi e piccoli che devono trasferire alle giovani generazioni un messaggio e una testimonianza precisi: la libertà si conquista ogni giorno. Nulla è scontato. E questa lettera ne è una conferma.



𝗚𝗲𝗻𝘁.𝗺𝗼 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼,

𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗲𝘀𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼, 𝗻𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟮𝟭, 𝗶𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗶 𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 “𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗜𝗴𝗻𝗼𝘁𝗼”. 𝗔 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗶̀ 𝗱𝗮𝘃𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗮𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗡𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗮𝗳𝗳𝗹𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗿𝗶𝗯𝗮𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗶 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝗮𝗻𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀. 𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝗻𝗼𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗱 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶. 𝗜𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮, 𝗿𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲𝘀𝗲, 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗼𝗹𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿, 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗺𝗼𝗿 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘃𝗮𝘀𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝗶 𝗾𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗱𝘂𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲𝘀𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗼 𝗲𝗿𝗼𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗰𝗼. 𝗔𝗹𝗹𝗼𝗿𝗮 𝘁𝗼𝗰𝗰𝗼̀ 𝗮 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗗’𝗔𝗻𝗻𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 “𝗜𝗴𝗻𝗼𝘁𝗼 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶” 𝗲 𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗿𝗮, 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗮𝗹 𝗩𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝘃𝗲𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗲 𝗻𝗼𝘁𝘁𝗲, 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗶 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿𝗼 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶, 𝗰𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗶 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗶, 𝗺𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗳𝗮𝗻𝘁𝗲. 𝗔 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗲𝗻𝘀𝗼 𝘀𝗮𝗰𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼. 𝗦𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗮. 𝗟𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗱𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗲𝗰𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗺𝗮, 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗻𝗶𝗱𝗼. 𝗙𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗲, 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗶 𝗚𝗿𝗮𝗱𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗱’𝗜𝘀𝗼𝗻𝘇𝗼, 𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝘂𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶 𝘀𝗮𝗹𝗺𝗲 𝗶𝗴𝗻𝗼𝘁𝗲 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗲, 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗼𝗽𝗼, 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗶𝘂𝗺𝗲 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗼, 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗺𝗯𝗼𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗼 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗮 𝗶𝗻𝘂𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮. 𝗗𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼̀ 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘃𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮, 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗼 𝘀𝘂 𝗰𝘂𝗶 𝗳𝘂 𝗮𝗱𝗮𝗴𝗶𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗳𝗲𝗿𝗲𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗼𝗰𝗰𝗼̀ 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮. 𝗨𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗶 𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼̀ 𝘀𝘂𝗶 𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗼𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝗱 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗶. 𝗔 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶 𝗱’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮. 𝗜𝗻 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗶𝗮𝗰𝗲𝘃𝗮 𝗶𝗹 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗲, 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗼𝗿𝗳𝗮𝗻𝗼, 𝗶𝗹 𝗳𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝘀𝗼𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮. 𝗗𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗼̀, 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗲? 𝗗𝗼𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗮𝗿𝗰𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼, 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 «𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗶?» 𝗿𝗶𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶 𝗱𝗮 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗟𝗶𝗴𝗮𝗯𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗶, 𝘀𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 «𝗨𝗻 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗺𝗼». 𝗗𝗼𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗹’𝗔𝗹𝗳𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗲𝗿𝗮 «𝗦𝗼𝗿𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲». 𝗗𝗼𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲.



𝗘̀ 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́, 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶𝗿𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗚𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮𝘁𝗼, 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗮𝗱𝗱𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗻 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗮𝗺𝗮𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝘀𝘂𝗼𝗶 𝗳𝗿𝗮𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶, 𝗘𝗿𝗻𝗲𝘀𝘁𝗼, 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼̀ «𝗡𝗼𝗻 𝗼𝗺𝗻𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮𝗿», 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗖𝗲𝗰𝗲𝗿𝗲, 𝗼𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗿𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲𝘀𝗲, 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲, 𝗶𝗻 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗮𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗮 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗘𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼, 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲 𝗜𝗴𝗻𝗼𝘁𝗼, 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀. 𝗟𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗱𝗶𝗻𝗼. 𝗘̀ 𝘂𝗻 𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗮 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝗿𝗲 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗿𝗲, 𝗱𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗲𝗹𝗼𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗳𝗲𝗿𝗼𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲. 𝗢𝗴𝗴𝗶, 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗰𝗲, 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗻𝗼𝗶 𝗹’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗳𝗳𝗮𝘁𝘁𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲̀, 𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗙𝗼𝘀𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗢𝗿𝘁𝗶𝘀, «𝘂𝗻 𝘂𝗼𝗺𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗺𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝘀𝗲 𝗰’𝗲̀ 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝗱𝗮».