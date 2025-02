Quel mattone ”materano” sui marciapiedi di Tursi

E non poteva che essere dell’azienda di laterizia ” Manicone e Fragasso” che rappresenta una pietra, un mattone, miliare nella storia dell’industria laterizia materana del secolo scorso. A scoprirlo Franco Vitulli, che apprezziamo per il suo amore, sempre più raro per Matera e per tutto quanto riguarda saperi e tradizione. Cosi nella serata di sabato 15 febbraio, in via n.81 a Tursi, a ridosso della farmacia ha osservato per bene quel mattone ”familiare” che era sul marciapiede.



Un tuffo nel passato è che tanto della storia materana che, e ci piace ricordarlo per la passione che ci mette, ha trattato nel 2022 Nino Vinciguerra. Un ”mattone” di storia locale https://giornalemio.it/cultura/mattoni-di-storia-materana-nel-video-di-nino-vinciguerra/ che fa parte anche dai giochi semplici, che richiedevano precisione e fortuna, come lo ”spaccachianca” con le lire in lega o metalliche del tempo.