Quel 21 settembre 1943 a teatro con le indagini del capitano Hutchins

Recuperare e tenere viva la memoria di un popolo e in un momento difficile e di ipocrisie come quello in corso in cui i popoli, da Gaza a Kiev, possono essere massacrati sull’altare di interessi geopolitici o finanziari, o in Italia dove gli attacchi alla Costituzione- nata dalla Resistenza- sono palesi o subdoli con forzature nei fatti della storia che hanno sconfitto sul campo fascismo e nazismo, iniziative come quella di realizzare a Matera un lavoro teatrale sui fatti del 21 settembre 1943 vanno apprezzati. E protagonista di quel lavoro, dal titolo provvisorio, come riporta il comunicato stampa che segue, è il capitano inglese J Hutchins, che condusse le indagini sui responsabili dei crimini con l’aiuto di una giovane interprete materana. Attendiamo che il lavoro, sul quale stanno lavorando Roberto Moliterni e Francesco Foschino, venga rappresentato al Cinema ” Guerrieri” e chissà in vista del 25 aprile o per il 21 settembre 2026.



COMUNICATO STAMPA

Matera 21 settembre 1943 (titolo provvisorio) – Spettacolo teatrale

In occasione dell’82º anniversario dei fatti del 21 settembre 1943, la società di produzione

COSMO SRL annuncia che è in corso lo sviluppo di uno spettacolo teatrale dal titolo Matera

21 settembre 1943 (titolo provvisorio), che racconterà quelle ore convulse vissute dalla città

di Matera.

La drammaturgia del testo è affidata agli autori Roberto Moliterni e Francesco Foschino.

La storia si concentrerà, per la prima volta, sulle indagini realmente svolte, a un anno dai

fatti, dal capitano inglese William J. Hutchins, alla ricerca dei responsabili dei crimini

commessi dai nazisti. Accanto a lui, una giovane interprete materana – ispirata a figure

realmente esistite – che lo aiutò a interrogare i testimoni. Nello spettacolo cercheranno

insieme di arrivare a una crudele e complessa verità storica, ma anche a scoprire inediti

momenti di umanità che i materani ebbero persino nei confronti dei nemici.

Il racconto, seppur drammatico, sarà arricchito da episodi romantici e ironici, che

attenueranno la tensione dando voce a quella vitalità e umanità che neppure la guerra

seppe spegnere.

Il 21 settembre, infatti, la città di Matera fu teatro di diversi atti di ostilità nei confronti delle

truppe naziste, commessi sia da militari che da civili, che provocarono vittime e feriti fra le

fila dell’esercito tedesco. A momenti di vera e propria guerriglia urbana seguirono due

efferati crimini di guerra commessi dai nazisti contro vittime italiane innocenti: il primo presso

la locale centrale elettrica, il secondo presso l’edificio della milizia, dove erano state

rinchiuse persone sospettate di essere staffette e collaboratori degli alleati, ormai alle porte

della città.

La drammaturgia, che si avvarrà di nuove ricerche e di approfondimenti storici svolti dallo

stesso Foschino, intende divulgare questo importante momento con rigore filologico e

godibilità narrativa.

GLI AUTORI

FRANCESCO FOSCHINO (1978) – Materano, laureato in Storia e Scienze Sociali. Ha

lavorato in istituzioni museali internazionali come l’Hermitage di San Pietroburgo, il Torquay

Museum in Inghilterra e il Great Basin Institute in Nevada. È stato direttore di produzione di

lungometraggi (Il Rabdomante, Lo Stallo) e cortometraggi, tra cui Stand by me, vincitore del

David di Donatello. Ha collaborato a documentari per la BBC e a produzioni italiane, diretto

festival culturali e scritto opere teatrali e libri dedicati alla storia di Matera e della Basilicata.

È cofondatore della rivista Mathera e titolare della casa editrice Antros.

ROBERTO MOLITERNI (1984) – Scrittore, sceneggiatore e giornalista, cresciuto a Matera e

residente vicino Roma. Ha scritto film e documentari prodotti da Rai Cinema e Istituto Luce,

presentati nei principali festival. A teatro è stato drammaturgo per Doppio sogno, diretto da

Paolo Sassanelli. Come romanziere ha pubblicato per Rai Eri, Quodlibet, Harper Collins e

Mondadori. Collabora con quotidiani e riviste e ha ideato, con altri autori, il progetto delle

carte da gioco locali Le Materane.

COSMO SRL

La COSMO SRL nasce da una tradizione familiare profondamente legata al mondo dello

spettacolo. Oggi è guidata da Donato Cosmo (1974), altamurano ma materano d’adozione,

che rappresenta la terza generazione di una famiglia che ha fatto del cinema e del teatro la

propria vocazione.

Da oltre trent’anni gestisce, insieme al padre, storiche sale cinematografiche materane: un

percorso che gli ha permesso di coniugare competenza, passione e una conoscenza diretta

del pubblico e delle dinamiche culturali del territorio.

Nel 2024 si è cimentato anche con la produzione cinematografica, realizzando il suo primo

cortometraggio Si vive solo tre volte, esperienza che ha segnato l’avvio di un percorso

creativo più ampio.

Con COSMO SRL si apre oggi un cammino che unisce la continuità della tradizione familiare

all’innovazione della produzione teatrale.