Quattro ”A” per non ammalarsi e non abbandonare il Sud

Appartenenza, aforismi, alimentare e amore per la propria terra sono quel concentrato di vitamina ”A”, melius abundare… con la prima lettera dell’alfabeto, per un messaggio preciso che viene dal libro ” E’ possibile non ammalarsi” dell’ Apulus et lucanus, come si è definito , Damiano Stellacci che ha incuriosito non poco a Matera quanti sono convenuti al Circolo ” La Scaletta” per ascoltarlo. E gli spunti per capire da dove partire, per contenere l’emigrazione continua dei giovani verso altre regioni o all’estero, sono venuti dalle puntuali introduzioni di Pasquale Tucciariello e Celeste Maurogiovanni e dagli ”assaggi” con i sapori del buon senso e della buona terra, contenuti nel libro edito da Quorum 2021.



Una scommessa, una provocazione per alimentare quel senso di appartenenza dei giovani, per tornare, investire e guardare come a una ”opportunità” al piccolo o grande centro di tanti luoghi dell’interno che si stanno spopolando. Ma senza ”condizioni” infrastrutturali, materiali e immateriali, servizi minimi anche la buona volontà è destinata a naufragare, come dimostrano i continui tagli alla Sanità, i limiti oggettivi di comunicazione aggravati da una terra sulle stampelle che fa saltare anche le forniture idriche di una rete colabrodo e vetusta, i tagli dei servizi bancari e postali, delle scuole, fino al forte ridimensionamento di organici negli enti locali. Serve una inversione di rotta e di una buona dose di volontà per scardinare quella cappa di immobilismo e disaffezione che fa ripetere ” tanto le cose non cambiano”, a causa del persistere quello che lo studioso Edward Banfield definì ‘familismo amorale” o immorale se preferite. Un modus operandi intriso di baronie e nepotismo che non consente il ricambio generazionale e l’apertura a una cultura d’impresa, che stenta a farsi strada a causa di freni e pessime pratiche di una classe dirigente autoreferenziale.



Ma ci sono le tante ”A” del libro Di Damiano Stellacci, orgoglio dei tanti legami con Matera e con Rionero in Vulture. Un legame cominciato con gli avi, che si rifornivano di derrate e materiali edili lungo le città della via Peucetia da Gravina ad Altamura a Matera, fino alle esperienze di laboratorio presso il Dispensario antitubercolare di via Laura Battista con il dottor Brucoli sulle malattie recidive. E poi suo figlio medico che ha iniziato a lavorare presso l’ospedale di Matera. Un rapporto forte, continuo, che abbraccia un po’ tutto il Sud, incentrato sulla necessità di dare una speranza ai giovani. ” Il peccato di oggi – ha detto Stellacci- è quello di dare una speranza ai giovani. Ed è positivo che gli anziani se ne occupi”. Solo una parte purtroppo. Gli altri brillano per insensibilità e logorroicità nella cultura del ”non fare, del potere per il potere’. Sono quelli che continuano a scaldare indegnamente gli scranni del governo degli enti locali o di altre realtà rappresentative , insieme ai mediocri anche di giovani generazione. Magari, se ne sono capaci e ne avranno voglia, la letture del libro di Damiano Stellacci potrebbe contribuire a favorire quel ”mea culpa” sulle cause dell’emigrazione giovanile che attendono risposte concrete e protagonisti credibili