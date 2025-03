Quattro Naiadi dalla Magna Grecia a Malta

A darci la notizia è Pino Barberino anima e cantore, ricordando Omero dell’ Occse della Magna Grecia che continua a lavorare per difendere e conoscere la cultura del passato che segnò vita e storia dell’antica Magna Grecia. E questa volta c’è un motivo in più per farlo con quattro ragazze impegnate a Malta per la missione ” Naiadi”. Per gli addetti ai lavori termine conosciuto, ma per quanti sono a digiuno di studi classici o neofiti, riferiamo che le Naiadi erano figure della mitologia greca, figlie di Zeus, come le descrisse Omero. Erano le ninfe, figure femminili che presiedevano a tutte le acque dolci della Terra . Avevano anche possibilità di guarire e di annunciare profezie. Cinque i nomi e le competenze dei corsi d’acqua. Le ninfe si chiamavano Potamidi se si occupavano dei fiumi, Pegee per le sorgenti, Crenee quelle delle fontane., Limniadi per i laghi ed Eleadi quelle delle paludi.



OCCSE DELLA MAGNA GRECIA EUROPEAN PROGRAM

Con grande soddisfazione e smisurato orgoglio rendiamo noto dell’avvio della prima esperienza europea outdoor della nostra associazione con il programma:

Missione NAIADI… di Metapontion ovviamente!

Sono state selezionate quattro 4 NAIADI che porteranno la nostra identità, la nostra cultura, nell’isola di Malta nel prossimo mese di marzo. L’esperienza, con nessun costo a carico delle nostre meritevoli giovani ragazze, sempre pronte e disponibili nelle attività associative, è solo un primo passo volto al rafforzamento di una formazione culturale a forte vocazione identitaria che le nostre comunità tendono a sottovalutare in favore di altro.

A breve, inoltre, oltre che al programma per gli over 60, avremo gli esiti delle ulteriori progettualità in ambito europeo, da noi formulate, che prevedono anche una fase di accoglienza di giovani provenienti da tutta Europa. Una attenzione particolare sarà riservata alla nostra amata GRECIA, che in Metaponto vede un riferimento di inconfutabile valore culturale a cui la nostra associazione si dal 1997 dedica il proprio operato.