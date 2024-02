Quaresima…quando era tempo di digiuno o quasi

Il mercoledì delle Ceneri a tavola con un piatto unico con pasta fatta in casa, cavatelli, e mollica fritta in olio di oliva e il venerdì Santo un piatto di cicorie amarognole, condite….con la preghiera di un periodo di Quaresima che induceva a rispettare quel ”raccoglimento” spirituale e comportale che avrebbe portato alla Pasqua. A ricordarcelo è Angelo Giannella che ci ha narrato tante pagine di vita della gente dei Sassi, tra via delle Beccherie, la via delle macellerie che lo hanno visto armeggiare con pazienza e competenza dietro a un bancone. ” L’astensione dal consumo di carne, di venerdi, e per gran parte del periodo quaresimale- dice Giannella- facevano parte dei precetti da rispettare in attesa della Resurrezione di Cristo. E ricordo, quando ero un garzone di macelleria, che la signora Anna Sarra, moglie di Francesco Paolo Paolicelli ”Zannone” mi invitata a casa a pranzo, il mercoledì delle Ceneri o del Venerdì Santo,con piatti unici, semplici, poco conditi che erano il segno di un digiuno e un clima silenzioso, di riflessione per i 40 giorni che precedevano la Pasqua. E allora era Festa nelle chiese, nelle case e nelle strade. Altri tempi, ma tanto rispetto verso quanti hanno lasciato una traccia importante nella mia vita”