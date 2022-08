Quaranta e Morelli, i vincitori della 4^ edizione di “innANZItutto-versi in vernacolo e poesia nel borgo”

Con la cerimonia di premiazione, svoltasi ad Anzi nella suggestiva Piazza Dante Alighieri, si è conclusa la quarta edizione del concorso di poesie “innANZItutto-versi in vernacolo e poesia nel borgo“- organizzato dall’Associazione Culturale “L’Alternativa”

“Il concorso -si legge in una nota- è stato vinto dalla poetessa Monica Quaranta di Catanzaro Lido- come ci tiene a precisare- con la poesia “La collina dei ricordi” per la sezione A in italiano e dal poeta Savino Morelli di Bari per la sezione B in vernacolo con la poesia “Jìnde a u selènzie”.

Al secondo posto delle poesie dialettali si è piazzato Alfredo Scotti, proveniente dall’Isola di Ponza (LT), con “Navigante Ammore” ed al 3°, ex aequo, si sono classificati il siciliano Salvatore Gazzarra di Messina con “Mani lordi ” ed il campano Fausto Marseglia di Marano (Napoli) con “Viarella ‘e campagna”.

Nella graduatoria dei versi in italiano il 2° posto è toccato a Luisa Di Francesco di Taranto con “La ragnatela della memoria” ed il 3°, ex aequo, alla pugliese Maria Teresa Bari di Palo del Colle (BA) con “Le pietre hanno voce” ed alla lucana Teresa Rosito di Scanzano Jonico (MT) con “L’antico borgo si sveglia”.

I due premi speciali della giuria sono stati attribuiti alla laziale Teresa Carmina Cusano di Arce (FR) autrice di “Ritagli di una fotografia” per le poesie in italiano ed alla calabrese Barbara Di Francia di Piane Crati ( CS) con la poesia “Natru juornu senza i tia” per quelle dialettali, mentre i due premi speciali della critica sono stati assegnati alla poesia in italiano “Vicoli dalla dorata luce” della salentina Alba Contino di Squinzano (LE) ed a quella in vernacolo del siculo Giuseppe Modica di Ragusa intitolata “’A prima lenz’è suli ‘nto ‘ralogghj”.

Alla poetessa locale Milenia Marcogiuseppe, con il componimento “Echi (dall’Orto dei Fuggiaschi), ed a Luigi De Canio, originario di Anzi ma residente a Milano, per la lirica “Anzi il percorso di una vita”, sono stati attribuiti i premi speciali dell’Associazione Culturale “L’Alternativa” per il peculiare contributo fornito alla valorizzazione culturale di Anzi.

Con questa quarta edizione, per alimentare la memoria del compianto insegnante di Educazione Fisica e già Sindaco di Anzi, che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra comunità, è stato istituito il premio speciale “Giuseppe Tortorelli”, che è stato attribuito a Giuseppe Sarli, nato e cresciuto ad Anzi ma da molti decenni trapianto al Nord ed attualmente residente a Casier (TV) per il viscerale legame con la terra natia di Anzi che emerge dalle sue liriche.

Molto apprezzati gli inframmezzi musicali di Giuseppe Rivelli, talentuoso musicista locale. Autentico mattatore della kermesse è stato Giovanni Petruzzi, Presidente dell’Associazione “L’Alternativa” e deus ex machina del concorso, che ha coordinato le varie fasi della manifestazione, alla quale hanno preso parte anche il Sindaco di Anzi, Filomena Graziadei, diversi amministratori comunali e il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Luogotenente Rocco De Nicola.”