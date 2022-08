Quanto sono attuali i disegni di Levi! Su misura per la ”politica” di oggi…

“Don Carlo” con il suo ” Cristo si è fermato a Eboli” ha descritto, disegnato, commentato, approfondito tante pagine di una ”Lucania” (contestuabile nel resto del Paese) che per tanti aspetti, familismo amorale a parte, è saldamente ancorata al terreno dell’involuzione e di quello statu quo del potere per il potere che ha alimentato, e fatto ingrassare (la tradizione della macellazione del maiale ci sta tutta)generazioni di opportunisti, carrieristi, faccetoste, pseudo riformisti della politica di bassa lega. E i risultati sono davanti e dentro le urne delle elezioni politiche del 25 settembre… Così i disegni politici su “Luigini contro contadini 2022” ,rivisitati da Francesco Calculli, direttore del museo della Resistenza italiana e del Comunismo ,rappresentano una boccata di aria fresca sul teatrino della politica. Dove saltimbanchi di quart’ordine giocano a fare le prime donne, senza nè arte e nè parte. I ”disegni” rivisitati, nati da una intuizione di ‘compagni’ toscani che hanno visitato il Museo, meriterebbero una mostra tematica…magari a commento del voto per le politiche, per la gioia di ”Luigini e contadini” alle prese con il costo dell’energia politica…



LUIGINI CONTRO CONTADINI 2022. LA MIA INTERPRETAZIONE DEI DISEGNI POLITICI DI CARLO LEVI NEL CONTESTO POLITICO E SOCIO-CULTURALE ODIERNO. di Francesco Calculli

1) LA SINISTRA CHE NON C’E PIU’ – OVVERO CONFUSIONE,CRISI DI RAPPRESENTANZA.. Il Partito Comunista , dirà retrospettivamente un compagno d’altri tempi, era un movimento contadino e operaio e, se volete, potrebbe esserlo ancora. Ma oggi la “cosa” nata dalla svolta della Bolognina del 1989 è un bel po ‘ di ex democristiani, liberismo economico, servile atlantismo, spartizione di poltrone, e compromessi elettorali che prendono la forma di un’ammucchiata che vorrebbe persino includere i peggiori cliché del centrismo moderato.

In breve un fulgido esempio di “luiginismo filosofico e non filosofico”, come avrebbe detto lo stesso Carlo Levi. Non è più il tempo dei grandi ideali, e per fuggire questa miserabile sorte, il buon compagno comunista preferirà suicidarsi e scomparire. Nella mia interpretazione del disegno c’è l’invito ad una maggiore conoscenza di se stessi, che purtroppo troppi compagni non accolgono.

2) VIETATO PENSARE. Per garantire al popolo italiano una maggiore tranquillità soporifera, è cosa buona e giusta abolire la famosa libertà del pensiero critico, ormai vecchia del secolo scorso, e “proteggere” tutta la nazione nella solida gabbia del conformismo e dell’omologazione culturale, davanti alla quale spicca il “manganello” della censura, caso mai qualcuno non volesse uniformarsi.

3) POVERI PADRONI VESSATI DAL REDDITO DI CITTADINANZA. «Mi rivolgo ai parlamentari di tutti gli schieramenti politici – supplica il padrone – per chiedervi di cancellare il reddito di cittadinanza perché non riesco più a trovare chi sia disposto a lavorare come schiavo dieci ore al giorno per 200 euro al mese. Per colpa dell’abietto reddito di cittadinanza la carenza di disoccupati da sfruttare sta ormai diventando un problema serio per noi poveri padroni che corriamo il rischio di fallire».



4) MAGIA NERA OVVERO GLI INGREDIENTI DELL’ESECUTIVO DI UNITA’ NAZIONALE. Il governo del partito unico articolato o del tutti insieme incompatibilmente.

5) ELEZIONI POLITICHE 2022. Iniziano i giorni della campagna elettorale…..



6)S.P.Q.R. – ALLATTAMENTO NEOFASCISTA. L’ Italia domani. Ecco il programma quadro di Meloni, Salvini e Berlusconi per un Governo di centrodestra.



7) GIGGINO O BIBITARO RE DEI TRASFORMISTI.



Il clima elettorale favorisce il rientro sulla scena, di un personaggio la cui caratteristica rivela un vizio organico, una malattia del sistema politico: il trasformista. La più precisa definizione del fenomeno resta a mio parere quella di Guido Dorso, secondo cui «sono chiamati trasformisti quei politicanti che sono a disposizione di qualsiasi governo, e si offrono continuamente in rappresentanza delle popolazioni come tutori dell’ordine.

Essi non dispongono di alcuna forza politica vera e propria, poiché, non avendo idee, non possono dire di avere un seguito di partito, ma soltanto un seguito di arrivisti, di minori trasformisti, e di affaristi, che hanno costante bisogno del favore governativo per finalità che non sempre sono confessabili». I trasformisti, ha anche detto Dorso, sono attentissimi alle variazioni di temperatura politica. Fatale che si rifacciano vivi alla vigilia di una combattuta elezione. 8 ) SUDDITANZA ATLANTISTA – CHI DETTA L’AGENDA AL GOVERNO ITALIANO?.



L’ Italia ripudia la guerra ma l’America comanda l’aumento delle spese militari, Draghi e il segretario del PD Letta servilmente ubbidiscono.

9) IL VESTITO NUOVO MAI INDOSSATO.



« Mi chiedo perché un anno dopo la mia nascita, il 2 giugno 1946, i partigiani mi hanno regalato questo bellissimo vestito firmato da Umberto Terracini, che non potrò mettere mai! Sono passati 74 anni, ma il vestito è sempre rimasto chiuso nell’armadio, e le “tarme nere” se lo stanno mangiando un pezzetto alla volta». Referenze bibliografiche: Carlo Levi, Disegni politici 1947-1948.Catalogo di mostra, Roma, Palazzo Valentini, giugno 1993. Biblioteca Museo del Comunismo e della Resistenza di Matera