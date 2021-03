…Ora lo ”Steccato” padre Gianfranco Grieco, lo ha saltato per restare e per sempre nei cuori dei tanti amici del Vulture , di Rionero in particolare – come ricorda l’amico Donato Mazzeo- e della comunità arbereshe. Arte, amicizia, spiritualità contrassegnano la lunga amicizia di un religioso di altri tempi, preparato, realista, pronto all’ascolto e a non dimenticare le radici di una terra che gli ha dato i natali. Non era che la memoria e quello che gli amici, la comunità locale, vorranno fare per ricordarne figura e opere. La Basilicata dal grande cuore, e dai tanti piccoli infaticabili uomini e donne che hanno fatto fortuna altrove, ringrazia e non dimentica.

IL RICORDO DI DONATO MAZZEO e ARMANDO LOSTAGLIO

Com’e’ strana la vita ed ancora di più la scomparsa di una cara e splendida persona . Ogni volta che padre Gianfranco rientrava nel paese dei suoi genitori Rocco e Maria e sorella Lina , ci si incontrava nella piazza ovvero allo Steccato , vicino alla monumentale Fontana eretta nel 1713 e di recente restaurata dal Comune. Un giretto nel centro storico e lungo gli itinerari della secolare “Via Crucis” che, grazie a Lui , era stata esportata a Roma , per l’Anno della Redenzione 1983, al cospetto di Papa Wojtila . Un giorno gli proposi di fare una puntata a Melfi ,,da Giornalista e Direttore in Vaticano de L’Osservatore Romano , si incuriosì ed accetto’ di andare a Melfi con la mia 500 . A pochi passi dal Palazzo Episcopale , v’era la polverosa bottega d’Arte di un grande e misconosciuto Artista -Scultore della pietra del Vulture, Antonio POPPA. Meno male che le sue Opere sono state assemblate, dopo la tragica scomparsa, ed allestite in maniera degna, dal Comune di Melfi, nel settecentesco Palazzo “Donadoni” sede odierna del Museo Civico.. Ne rimase piacevolmente sorpreso e scattò numerose foto per un Reportage che la settimana successiva pubblicò in “Terza Pagina” su L’Osservatore Romano . Parlargli in Inglese ( come Globe Trotter , in Giappone, Stati Uniti e Canada), fra l’altro) ed ancora di più , nella Lingua Materna Arbereshe , lo faceva gioire e ritornare ai tempi semplici ed innocenti della sua adolescenza. Al tempo dell’operatività del Circolo Culturale “Rocco Scotellaro” in via Piave ne fu, assieme al Papas Giuseppe Ferrari dell’Università di Bari , il consulente spirituale di quel gruppo di professionisti “rivoluzionari” rispetto alle acque chete di un periodo storico.

Venendo al dunque, ed in breve per evitare che il dispiacere sincero per la sua dipartita in Roma mi blocchi emotivamente la tastiera, basti solo dire che il venerdi , cioè il giorno prima della scomparsa, gli telefonai sul Cellulare privato che mi aveva concesso , il telefono squillò sette volte ………a vuoto. Scusaci Padre Gianfranco , per le tante volte che ti abbiamo infastidito in Redazione , preso da mille incombenze, sarai sempre nei nostri cuori , fulgido esempio di abnegazione, disponibilità all’ascolto, e cristianesimo autentico.

Donato Michele MAZZEO