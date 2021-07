Paese immaginario ma devoto a san Rocco, protettore dalle pandemie, a cominciare da quella peste contagiosa tutta paesana, mista a ironia, satira, commenti da scuola di taglio e cucito che ha consentito all’avvocato tolvese Giuseppe Mattia, da anni a Matera, di racchiudere in un libro storie e personaggi di altri tempi. Raccolti in un lavoro ” Le storie di una commedia infinita. Personaggi, immagini, aneddoti e altre divertenti curiosità” pubblicate dalle Edizioni Giannatelli di Matera. Storie che strappano, e con convinzione, sorrisi, commenti verso un mondo pressocchè scomparso, intriso di saggezza popolare, luoghi comuni, ricordi, voglia di sapere, scavare quello che in un piccolo centro è di dominio pubblico, fatto di tanti passarola deformati senza volerlo o ad arte. Del resto la Basilicata, come è scritto nella Costituzione e nello Statuto della Regione, per diversità culturali, orogenesi e dissesti del territorio, nonostante il continuo spopolamento, mantiene la dimensione ‘paesana’ della vita anche nei centri grandi come Potenza e Matera, passando per Miglionico e Latronico, San Paolo Albanese e Oliveto lucano.

Giuseppe Mattia, del quale abbiamo raccolto a parte alcuni dichiarazioni, ha avuto il merito di lavorare con arte e sapienza teatrale nel descrivere quanto accadeva in un antico jazzo del paese, tra cene, bevute e racconti di commensali noti e meno noti e lui che era il più giovane ne ha riportato storie, aneddoti, con quel sapiente tocco di ”regista e scenografo ” consumato che meriterebbe per davvero di trasferire sul palcoscenico quelle ” Storie di una commedia infinita”.



Abbiamo letto il libro di un fiato, dopo aver fissato per un attimo il volto dei relatori e tra questi l’ex sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri – seduti con Mattia negli spazi aperti de ” Il Borghese”, dove è stato presentato il libro. E quelli di tanti amici e conoscenti, che quelle storie in parte direttamente o indirettamente erano proprie. E questo nonostante gli pseudonimi usati e frutto di una vulcanica fantasia: Pasquale Pisciafuoco, Caniuccio Ciccantonio, Filomena Mustazzo ( Donna baffuta…), Antonio Furfucone e via via salendo di lignaggio, passando per il retro della farmacia di don Luigi Cavallo,il caffè del Garbellano o la Società del Mutuo Soccorso. Pseudomini e personaggi per raccontare storie paesane, con curiosità, apprensione nè più nè meno come accade oggi con trasmissioni tv dedicate a fatti di cronaca o con l’azione devastante dei social, alla faccia della tutela della privacy…che è il segreto di Pulcinella. La storia, per esempio, di ” Mecca Ponente. Una tragedia sfiorata” piacerebbe tanto a sceneggiatori dal voyeurismo morboso di oggi. Un pastore d’altri tempi, invitato a passare la notte con fidanzata e madre, a causa di nevicata, che finisce con l’ingravidare entrambe…che mettono al mondo due splendidi pargoli. Finchè (tralasciamo dicerie e gole profonde di paese, no ritorna il suocero…dal penitenziario, dopo un condono. Tutti o quasi si aspettano che il povero ”cornificato” lavi nel sangue quell’affronto, ma sorprende tutti cancellando la pratica consolidata del delitto d’onore.

L’ avvocato Mattia, prima di approdare al magico anfratto dello chalet, apre le porte a personaggi e situazioni paradossali, che spaziano dalla storia all’ilarità. E c’è davvero l’imbarazzo della scelta a stilare la classifica dell’episodio che più ci ha colpito, per i tanti temi trattati. Il quadretto tra ”dotti, medici e sapienti” de ” La moribonda vacca di don Antonio”, la carriera di un giovane socialdemocratico in ” Le bretelle dell’avvocato Michele Franco”, le tragicomiche esibizioni di piazza de ” Il divo Taluppa” o le polemiche tra ” Rocco Ravelli e Carlo Levi”. Siamo certi che anche San Rocco ha apprezzato il lavoro dell’avvocato Giuseppe Mattia per aver ascoltato suppliche, preghiere e qualche ”Mea Culpa” condonato con un Pater e un Ave a quanti sono ”tutto casa, chiese, piazza e pettegolezzo.



COME SONO NATE ” LE STORIE DI UNA COMMEDIA INFINITA”

” Avevo tanti personaggi di un paesaggio immaginario, che non nomino nel libro – dice l’avvocato Mattia, oggi in pensione- E’ un luogo immaginario, come momento della mia memoria ,del mio passsato. Ho raccontato di amici che erano di mio padre, di mio nonno . Ricordo i loro nomi le storie, le famiglie da Risorgimento in poi.Tra l’altro ho scritto dei libri di storia sul mio Paese e alcuni pubblicati dalla Deputazione di storia Patria a Potenza. Vincenzo Verrastro, che ne era presidente, mi conosceva bene. Dalla Capitale sono venuto a lavorare presso la Prefettura di Potenza, poi all’ufficio legale della Regione. Poi sono andato in pensione e ho esercitato la professione forense. A Matera ci sono venuto, e mi ci sono trovato bene, perchè mia figlia è venuta a lavorare nella Città dei Sassi e qui si è sposata”

Scontato chiederli a quale episodio o personaggio sia legato. Oronzo Albanese, letterato, segretario del Vescovo di Potenza Andrea Serrao, è la figura della quale ci parla volentieri, tra i martiri della reazione filo borbonica mandati al patibolo a Matera con un processo sommario dal sanguinario cardinale Ruffo durante1e insurrezioni della Repubblica Partenopea del 1799. Ce ne parla nell’episodio del ” Cavaliere solitario” precisando che Ruffo aveva rancori personali verso Albanese, molto conosciuto e apprezzato nel mondo culturale napoletano. ” Ci sono 22 episodi con uno o più personaggi che agiscono con varie motivazioni. Il paradigma dell’impostazione episodica: l’episodio inizia in una certa maniera e finisce sempre con una burla, con un colpo di teatro. L’esempio di Don Antonio Tamburrino, medico, e il veterinario don Mauro Carbone sulle condizioni di una vacca moribonda, che morì, la dice tutte come si passi da una tragedia all’ironia che fa riflettere…” Vi invitiamo a leggere il libro , magari ascoltando il suono e l’eco del banditore, ” u’ scettabbann” quel Nicola Damone ” U’ Pacciariedd” che divulgava notizie e commenti tra le strade del paese.