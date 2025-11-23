Quante storie di maternità dalle camere da letto delle madri del Marmo Platano

A raccontarle Francesco Caravelli ,https://francescocarvelli.com/mothers-of-marmo-platano,con la ricerca antropologica e le foto delle 11 protagoniste e pannelli riassuntivi la mostra fotografica sulle Madri del Marmo Platano ( provincia di Potenza) ” Mothers of Marmo Platano – Storie di maternità dalle camere da letto” che si può visitare fino al 10 dicembre, a Matera, presso l’Open space di Basilicata. E quella sequenza di foto con i volti espressivi di donne che hanno posato in camera da letto, su un ”matrimoniale” adornato di lenzuola e coperte di un corredo messo da parte in dote per il matrimonio, come si faceva un tempo, sono il ”La” a tante storie da conservare, conoscere. Magari partendo dagli oggetti della toeletta, da una sveglia che ha suonato tante volte, magari all’unisono con il canto del gallo, per accudire figli o anziani, o per darsi da fare per i campi o per tessere l’ordito, preparare il caffè per una giornata che sarà lunga fino al meritato riposo.



Le immaginiamo così quelle storie di Maria Teresa Scaringi (Bella)Assunta Colonna( Muro Lucano), Maria Cristiano ( Castelgrande), Vincenza Brunetti, Giovanna Nardiello e Maria Damiano ( Ruoti), Filomena Galella, Antonietta Farella e Daniela Troiano (Baragiano), Maria Salvia ( Balvano) che l’autore ha sintetizzato in uno scatto per una mostra ”che intreccia memoria, paesaggio e intimità domestica, trasformando le camere da letto delle madri lucane in luoghi simbolici di identità e trasmissione culturale”



La tappa materana della mostra, inaugurata il 9 novembre scorso, è stata realizzata in collaborazione con l’APT Basilicata e con i Comuni del Marmo Platano, in coincidenza con il Matera Film Festival per ”valorizzare la memoria e la creatività delle nostre comunità in un contesto internazionale” Una mostra da vedere, che fa riflettere, per una Basilicata che-piaccia o no- a causa dello spopolamento,del taglio dei servizi che si sente maggiormente nei piccoli centri, non può perdere le testimonianza del passato. E quelle donne, madri, sono lì a ricordarlo e a trasmetterlo alle giovani generazioni.

