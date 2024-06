Quante donne… per “La prima immagine di lei” di Caterina Ambrosecchia.

Maddalena, Marta, come abbiamo scritto nel servizio https://giornalemio.it/cultura/caterina-ambrosecchia-a-torino-e-poi-a-matera-con-la-prima-immagine-di-lei/ protagoniste del romanzo ”La prima immagine di lei” della scrittrice materana, Caterina Ambrosecchia, che mercoledì 26 giugno, alle 18.30. ritornerà su quella storia all’Hotel del Campo. Un incontro, organizzato con la Libreria Di Giulio, in una struttura ricettiva che ha conservato parte del suo passato. Ci riferiamo al giardino e alle alberature. Un luogo ideale per presentare il libro,edito da Gelsorosso, in un clima colloquiale con Marianna Dimona, imprenditrice del settore turistico e impegnata nel settore culturale. Sarà l’occasione per toccare i tanti temi che coinvolgono le donne del romanzo ,con riferimento all’attualità attraverso il ‘sentire” delle due animatrici della serata che, durante la giornata, nei rapporti con gli altri operano in contesti diversi . Non mancate. Passate parola e leggete il libro, che sarà disponibile al tavolo della Libreria DI Giulio.



SINOSSII: Il rumore di passi affrettati riempie le strade umide e mute di Bologna. Una donna, sola nel chiarore dell’alba, percorre via San Vitale. Le braccia esili ma forti come radici cullano una bambina. La donna ora è ferma, gli occhi umidi fissano spenti il portale della basilica di San Petronio, dove è diretta.

Un ultimo bacio sulla piccola fronte, un’ultima visione di quel volto candido, poi si guarda intorno e guardinga si disperde tra le strade porticate della città.

Così ha inizio la vita di Maddalena Di Dio.

La bambina cresce in istituto tormentata da quell’antico rifiuto che in lei ha scavato solchi profondi che la imprigionano. Ormai adulta, l’incontro casuale con Pietro le regala un’inaspettata gravidanza che decide di portare a termine da sola con l’illusione che sia quell’occasione di libertà in grado di trasformarla in ciò che non è mai stata.



Il suo passato, però, entra in collisione con il presente. La nascita di Marta, infatti, acuisce tutte le paure, le manie e le ossessioni di Maddalena. Niente può salvarla dalle proprie dipendenze e dal senso di inadeguatezza, nemmeno la presenza di Niccolò che irrompe nella sua vita.

La fuga di Marta fa da spartiacque alla narrazione. Ora è Marta a dar voce ai suoi ricordi e all’attualità della sua vita, regalando alla storia un finale profondo, denso e inaspettato.



LA BIOGRAFIA

Caterina Ambrosecchia

È nata a Matera, dove vive e insegna Scienze umane e sociali e Psicologia.Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari, ha pubblicato Sedano 40, una raccolta di aforismi e brevi racconti, e Ibraforever. Manuale semiserio di un’amante del calcio, un libro sul mondo del calcio e della scuola.Con la Gelsorosso ha pubblicato: La donna giusta (2017) e Sette secondi (2018).Nel 2020 il suo racconto “Il viale delle nuvole soffici” è stato inserito nell’antologia Futuro anteriore. La vita che verrà in 21 racconti a cura di Michele Marolla, edito sempre dalla Gelsorosso.La prima immagine di lei è il suo terzo romanzo.