Quanta vita e speranza nella Grassano di Rocco e Rosellina

E’ quello che ci ha colpito, nonostante la povertà, le scelte difficili, descritte in generale da Carlo Levi durante il confino in ”Lucania”, come l’aveva ribattezzata il regime del Ventennio, leggendo ” A calci e morsi. Dal Basento al Bilioso” di Maddalena Bonelli. Il libro edito da Altrimedia è uscito lo scorso anno e per giornalemio.it l’aveva recensito nel luglio 2022 Giovanni Caserta, https://giornalemio.it/tag/a-calci-e-morsi/ ,con quella analisi storica e antropologica che hanno fotografato appieno epoca, protagonisti e quello che l’autrice ha sentito, elaborato, trasmesso ai lettori. Gabriella,tra i protagonisti della casa editrice materana, ci aveva invitato poco prima di natale a leggere quel libro vista la buona abitudine a farlo fino in fondo per una recensione. Il tempo è tiranno e la lettura è coincisa con l’avvio delle celebrazione per il centenario della nascita del poeta scrittore, sindaco di Tricarico Rocco Scotellaro. Rocco, nome diffuso in Basilicata (così si chiama questa terra nello statuto regionale e nella Costituzione) è anche il nome di uno dei protagonisti del romanzo. Migrante come tanti giovani d’oggi, a Tricarico come a Grassano, con tanti sogni nel cassetto come quello di sposare la donna della vita, con la quale costruire insieme una famiglia, ma che i casi della vita e il tempo….lasciano nell’orizzonte delle incompiute o delle occasioni perse. E ci soffermiamo su questo aspetto, descritto bene a pagina 257, nell’epilogo del romanzo, con Rocco che si reca in convento a Tricarico per un incontro ‘senza speranze’ con la novizia Rosellina. Un dolore dietro le sbarre e un altro nella vita per un delitto impunito, tra colpe da espiare e amori soffocati per sempre. Uno spaccato, per chi ha reminiscenze manzoniane, ma in contesti e ruoli diversi, sulle scelte degli uomini, provocate da circostanze che incidono in maniera profonda sul proprio destino. Uno spunto di riflessione, che ritorna sulle sorti di questa terra, dove ipocrisie, familismo amorale e tentativi di invertire la rotta, devono fare i conti con una terra tradita, spesso, da quanti dicono di volere bene. Se così fosse non avremmo assistito negli ultimi 30 anni alle inutile lamentazioni sulle fughe dei cervelli e sulla desertificazione del territorio e dei servizi. Il reale è questo, il digitale è l’alienazione che avanza… E magari ” A calci e morsi”, può essere lo spunto per trasporre la storia del libro nella trasposizione di un film, con Rocco e Rosellina nel solco delle tante ”R” di questa regione, come ricordo, rancore,rammarico o ritorno.