Se Enzo Viti e Teresa Lupo, la coppia di appassionati e studiosi che sta curando la collana ” Appunti di Matera sotterranea” per le Edizioni Magister, decidessero di mettere a disposizione una parte del loro tempo per far scoprire o riscoprire,a cittadini e turisti, quel patrimonio di storia, architettura, arte, religione e buone pratiche delle civiltà del passato, ci sarebbero prenotazioni fino agli anni a venire. Ma sono già al lavoro per il settimo volume, dedicato a san Pietro Barisano, per cui non ci resta che sfogliare il n.6 -in edicola- dedicato a ‘Strada San Francesco”.



Un percorso della Matera sotterranea tra ipogei, tanti e di diversi usi ed epoche, sepolture e palazzi che non ci sono più ma che hanno lasciato tracce importanti per conoscere la Matera del passato. E il forziere di via San Francesco è contrassegnato da sorprese e da tanti cantieri, come ricorda nella introduzione l’architetto Lorenzo Rota, tra i protagonisti di alcuni interventi progettuali tra la Prima e la Seconda Repubblica. Ne riportiamo uno stralcio, riferito all’encomiabile lavoro di rilievo e ricostruzione dei luoghi e alla conseguente pubblicazione fatta da Enzo Viti e Teresa Lupo. ” Stanno documentando strutture, tipologie, funzioni che caratterizzavano Matera antica nella sua ‘facies’ fino alle vere e proprie cancellazioni del XX secolo”. Cancellazioni in parte…Ma non vogliamo togliervi il piacere della scoperta.



E via San Francesco riserva punti interrogativi, scoperte, sopra e sotto al piano. Il nodo è quello che oggi chiamiamo piazza, con la demolizione dei palazzi Pascarelli e Volpe, la costruzione della Banca Popolare del Materano,la riscoperta degli ipogei adibiti a varie funzioni . Con un concatenarsi di situazioni e stratificazioni fin sotto la chiesa di San Francesco d’Assisi (alla quale è stata restituita la scalinata) che hanno preservato, attraverso botole e accessi obbligati, luoghi di culto come quella dei Santi Pietro e Paolo e sepolture.



E in superficie, saliamo in superficie, ma senza ricorrere a un moderno drone per ricordare il Ponte della Giumella, e in destra della chiesa di San Francesco il convento e i giardini sacrificati per far posto alla Banca d’Italia e poi sull’altro versante altre demolizioni a ridosso della ”stretta di Silvano” (l’attuale via Rocco Scotellaro) con la costruzione della ex Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Come non ricordare, con l’aiuto di una platea, il ”lago della città” e all’ingresso di via delle Beccherie (già via Regina Margherita) l’arco di Porta Pepice abbattuto nella Prima Repubblica per la costruzione di un edificio che ha ospitato i grandi magazzini della ex Upim. Argomento, quello della mancata ricostruzione dell’arco di cui abbiamo parlato più volte, e in vari servizi ,con l’ing. Piergiorgio Corazza.



Finita? Macchè. Potremmo scantonare in vico Commercio dove sopravvivono un antiestetico ponte in ferro e un ascensore, che ha funzionato nella giornata inaugurale… Ma restiamo in via San Francesco, che porta all’auditorium del Conservatorio ”E. R Duni” ,e ad altri interventi che nei secoli hanno cambiato volto e funzioni della strada. Certo a rivedere mappe, rilievi e foto d’epoca si potrebbe e non poco rileggere e riflettere su quanto è stato fatto e si può fare per recuperare e valorizzare una identità che non può essere ignorata. Sordi e smemorati, pur avendo avuto tra le mani foto e documenti d’epoca, dovrebbero darsi una mossa anzicchè blaterare, a vuoto, di sostenibilità e resilienza e di turismo culturale. Buona lettura anche a loro se avranno volontà e pazienza di incamminarsi lungo la ”Strada di San Francesco” .