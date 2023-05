Quanta storia..e turismo nel ”Varatizzo” dell’antica Herakleia

Quando si è mossi, per tutta la vita professionale da curiosità, amore per la ricerca e per la Basilicata che,purtroppo, sconta la mediocrità e spesso la insensibilità di quanti dovrebbero essere attenti alla promozione del territorio per evitare che i giovani vadano via, e allora un ”grazie” non basta. Ma occorre parlare di concittadini che non mollano come il collega Ottavio Chiaradia, che ha fotografato la Basilicata in un lungo e in largo, sin dalla Prima Repubblica, incontrando gente di tutte le condizioni .Lasciandosi prendere volentieri dalla voglia di scoprire e di ”immortalare” quello che è scomparso e rischia di scomparire, prima che l’azione del tempo e l’incuria dell’uomo li cancelli per sempre. E così, nel corso di una chiacchierata durante un piovoso 1 maggio 2023, Ottavio ci ha parlato di quello che continua a fare , con altri appassionati, per un ”regio tratturo” da valorizzare con l’impegno di tutti- a cominciare dagli enti locali- e di una fontana ricca di storia, come il ” Vattarizzo” dell’antica Herakleia ( Policoro) e di tutto quanto c’è intorno. A essere sinceri abbiamo letto tanto,e naturalmente visitato in più occasioni siti archeologici e il Museo della città jonica.Ma sapevamo poco o nulla di quella fontana che, naturalmente, ha bisogno di essere restaurata per i tanti ”valori” che custodisce. E per saperne di più vi invitiamo a leggerne la storia sulle pagine web di Pandosia https://www.pandosia.org/lantica-fontana-varatizzo-di-policoro/ per un tuffo nel passato tra arte, mitologia, descrizioni di cronisti che hanno percorso tratturi comprensoriali, attinto alle fonti archivistiche, campagne di scavo e su altri elementi che possono fare, della fontana del Vaccarizzo e del Santuario Di Demetra, un forte elemento di ”storia narrata” per caratterizzare l’offerta turistica del Metapontino. Mare, ambiente, storia e percorsi sostenibili lungo i tratturi del passato. Nel servizio di https://www.pandosia.org/lantica-fontana-varatizzo-di-policoro/ troverete tanti spunti per approfondire o per visitare quei luoghi, amministratori locali compresi, per tutelare e valorizzare un patrimonio del passato che non va disperso. Anzi.



Per quanti non conoscono il significato del termine ” Varatizzo” ( in dialetto varatizzo o uaratizzo) citiamo quanto riportato nel servizio. Significa ”piccolo corso d’acqua” e deriverebbe, secondo lo studioso delle lingue antiche Giacomo Devoto, dal termine mediterraneo “vara” oppure dalla voce preromana uaria, secondo l’etnologa Giulia Petracco Sicardi. Quanto al santuario di Demetra- citiamo ancora il servizio- fu scoperto nel 1964 da Felice Gino Lo Porto, indagata dagli archeologi Quilici e Ceraudo, mentre scavi sistematici sono stati condotti in quest’area tra il 1965 e il 1971 da Bernhard Neutsch con i suoi colleghi, affiancati da un’equipe di studenti dell’Università di Heidelberg, di Padova e di Innsbruck. Nel 1985 le indagini sono state condotte da Giampiero Pianu con studenti dell’Università di Perugia. Dal 1995 gli scavi sono ripresi sotto la direzione dedi Benni Otto con i colleghi e gli studenti dell’Università di Innsbruck fino al 2003, mentre dal 2004 gli scavi sono condotti da Michael Tschurtschenthaler con gli studenti dell’Università di Innsbruck. Pandosia ha ringraziato ”Antonio Bavusi, per le notizie storiche sulla fontana, Ottavio Chiaradia, per le significative immagini a corredo dell’articolo, Felice Santarcangelo, per le notizie sui luoghi storici legati alla presenza dell’acqua a Policoro, l’associazione “Enzo Gallitelli” per aver ripulito il percorso di accesso alla fontana rendendola accessibile, e i cittadini di Policoro che ci hanno segnalato l’importante testimonianza monumentale di Policoro, unitamente al Regio Tratturo del Re”. Riserviamo un altro ringraziamento quanto si interverrà con un progetto di valorizzazione e di tutela, patrimonio di una Basilicata che non va disperso.